实况平台 Twitch 联动《GTA 6》推出限定活动，将赠送超 1 万组游戏激活码

IT之家 11 月 15 日消息，Twitch 宣布将配合 Rockstar Games 旗下新作《GTA 6》发售推出一系列限定活动，从游戏正式发售的 11 月 19 日起至月底，平台将每天向观众赠送游戏激活码，总量将“超过 1 万组”。

此外，Twitch 还将于 11 月 18 日开启《GTA 6》主题 Twitch Drops 活动，玩家可以通过观看直播、订阅频道等方式收集限定徽章和表情。

除了游戏激活码，Twitch 还将于 11 月 18 日至 30 日推出《GTA 6》主题 Drops 活动。玩家通过观看指定直播频道以及订阅频道，可以获得多款限定徽章和表情。其中，购买新的定期订阅或赠送订阅可以解锁《GTA 6》主题订阅奖励，但 Prime Gaming 订阅不参与此次活动。

Twitch 还将为参与活动的《GTA 6》直播频道推出特别版“发烧列车（Hype Train）”效果，相应效果以“HEIST”（抢劫）为主题，并加入 6 款限定表情，相应表情由实况主 LumpyTouch 负责设计。

此外，Twitch 表示，还会不定期向发布《GTA 6》直播回顾（Recaps）的实况主频道赠送订阅，并从全球范围内挑选部分回顾内容，放到 Twitch 首页进行展示。