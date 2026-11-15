经典动作游戏《超级肉肉男孩》高清重制版《Super Meat Boy Again+》公布，将加入全新关卡和隐藏内容

IT之家 11 月 15 日消息，开发团队 Team Meat 宣布将推出经典游戏《超级肉肉男孩（超级食肉男孩，Super Meat Boy）》的高清重制版《Super Meat Boy Again+》，不过目前相应游戏具体上市时间尚未公布。

公开信息显示，《超级肉肉男孩》前身是一款 2008 年推出的 Flash 游戏，作品讲述了主角 Meat Boy 为了从 Dr. Fetus 手中救出 Bandage Girl，穿越重重危险关卡的故事。玩家需要在超过 300 个高难度关卡中不断奔跑、闪避，并利用墙壁跳跃躲避各种致命陷阱。

《Super Meat Boy》曾在当年取得巨大成功。联合创作者 Edmund McMillen 随后于 2011 年推出了人气更高的《以撒的结合》，并在今年早些时候推出 Roguelike RPG 游戏《Mewgenics》。另一位创作者 Tommy Refenes 则继续拓展 Meat Boy 系列，今年推出了《Super Meat Boy 3D》，此前还开发过自动奔跑玩法续作《Super Meat Boy Forever》。不过，后者的开发周期相当漫长。

对于此次重制版《Super Meat Boy Again+》，Team Meat 将其描述为“通过怀旧的视角重新体验经典，同时加入一些新内容”。新作将在保留原版核心体验的基础上，带来全新画面、美术资源、过场动画，以及由原系列作曲家 Danny Baranowsky 创作的音乐。此外游戏还将加入全新关卡和隐藏内容，希望既能吸引老玩家重温经典，也能让新玩家体验这款作品的独特魅力。