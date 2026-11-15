TCL 华星赵军：内存价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，苦日子要熬但不悲观

IT之家 11 月 15 日消息，TCL 科技集团高级副总裁、TCL 华星首席执行官赵军接受每日经济新闻采访时谈及内存涨价话题。

“内存价格的飙涨，让我们的客户在定价和销量之间产生了巨大的纠结，带来的影响是 OLED 下游的需求受到较大抑制。”但他同时表示，“苦日子可能还得熬，但我们对未来也不完全悲观”。

“我们对未来不能一味地乐观，但也没理由一味地悲观。”赵军认为，未来需求还是会有所复苏。对于复苏的变量，他归纳为三条：一是存储价格回归理性；二是 OLED 从中高端往入门级产品渗透；三是过去没有用 OLED 的产品，现在也开始导入，比如车载显示、平板等。

此外，苹果布局折叠屏“是一个加速器”—— 他援引机构数据分析，预计 2026 年折叠机市场需求约 2800 万台，2031 年折叠机市场规模预计增长至 4600 万台。当折叠机达到 4000 多万、接近 5000 万台时，赵军判断，它将从尝鲜产品变成主力机型。

IT之家注意到，市场研究机构 Counterpoint Research 于 11 月 10 日发布的最新报告显示，受存储芯片短缺及成本飙升挤压影响，2026 年全球智能手机 OLED 面板总出货量预计将从 2025 年的 8.94 亿片下滑约 7.3% 至 8.29 亿片，但折叠屏 OLED 面板出货量预计将逆势增长超 23%。