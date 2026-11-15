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瓦尔基里 PG 铂金 ATX 电源发售：提供 850/1000/1200W 款，599 元起

2026/11/15 16:42:31 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 11 月 15 日消息，瓦尔基里 (Valkyrie, Vk) 旗下 PG 系列 PC 电源现已在京东发售。该系列产品采用 IP 主题设计，可选洛基-黑 / 梅林-白 2 种外观，覆盖 850W / 1000W / 1200W 三个功率，定价 599 元起：

  • 850W：黑色 599 元，白色 619 元；

  • 1000W：黑色 699 元，白色 719 元；

  • 1200W：黑色 799 元，白色 819 元。

PG 系列电源采用标准长度的 ATX 外形规格，符合 ATX12V 3.1 和 PCIe CEM 5.1 规范，配套全模组（包含端子撞色 16AWG 镀锡铜芯 600W 12V-2×6），获得 80 PLUS 与 PPLP 铂金转换效率认证。

其应用氮化镓 (GaN) 材料、全日系电解 / 固态电容（主电容耐温 105℃），拥有主动式 PFC + 同步整流 + LLC + DC-DC 电路拓扑，可承受 235% 整机峰值负载，集成 12025 规格智能启停风扇。此外 1200W 版本额外提供支持 12V 30A 输出的 XT-60 接口。

瓦尔基里 PG 电源具备 OVP、OCP、SCP、VUP、OPP、OPP 安全防护，使用海拔上限 5000m，享受 10 年质保。

京东瓦尔基里 PG 系列电源 599 元起直达链接

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