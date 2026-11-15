蔚来：警惕“气囊召回”诈骗短信

IT之家 11 月 15 日消息，蔚来汽车官方辟谣账号“蔚来小喇叭”今日发文，表示警惕“气囊召回”诈骗短信。

近日，有不法分子冒用蔚来及相关监管部门名义，向部分用户发送涉及“气囊召回”的虚假短信，并附带非官方链接，诱导车主填报个人信息、办理虚假召回手续，实施诈骗。

蔚来郑重声明：

一、该类短信及附带文件均非蔚来官方发布的召回通知，相关召回信息为虚假信息。

二、请广大车主提高警惕，切勿点击可疑链接、回复短信内容，切勿向不明主体提供个人信息、车辆资料，谨防电信网络诈骗。

三、如需核实车辆召回相关信息，请通过国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心官网（www.samrdprc.org.cn）或蔚来官方渠道查询确认。

蔚来提醒各位用户：凡官方召回通知，不会通过陌生短信要求用户提交隐私信息，如遇可疑情况，请第一时间联系蔚来官方客服进行核实。