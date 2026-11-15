消息称黄仁勋离职后参与遴选接班人，已与至少一位英伟达新 CEO 候选人通话

IT之家 11 月 15 日消息，据华盛顿邮报报道，多年来，黄仁勋常开玩笑地说，作为英伟达的联合创始人兼首席执行官，他执掌这家公司已超三十年，几乎没有人能接替他。

“永远不会再有第二个我，”他在今年 1 月的一次采访中说道，“原因就在于我是在这家公司里一步步成长起来的。”

然而，黄仁勋本周的突然辞职，让英伟达不得不面对一项棘手的难题：为这位长期将自己塑造成“不可替代”的首席执行官寻找继任者。

一位消息人士透露，尽管保持低调，但黄仁勋目前正在参与到继任进程中，并且已经与至少一位潜在候选人进行了通话。

IT之家注意到，哈佛商学院教授安迪 · 吴（Andy Wu）将其称为“过去 10 到 20 年间最难填补的 CEO 空缺”。英伟达高度技术化的芯片业务决定了只有工程师背景的人才能透彻理解其核心技术，而公司当下的业务版图又横跨自动驾驶汽车和机器人等诸多领域。

安迪 · 吴表示，“既拥有电气工程博士学位、又具备卓越管理能力的人才，本就是凤毛麟角。”

《英伟达之道》一书作者泰 · 金（Tae Kim）指出，黄仁勋在公司内部身兼数职，这让他极难被取代。“他是首席技术布道者、首席产品远见者、首席商业战略家、首席营销官，同时还亲自招贤纳士、培养骨干，充当着首席人力资源官。”

泰 · 金认为，英伟达未来的前景在一定程度上取决于公司能否留住黄仁勋麾下的核心高管，因为他们承载着公司的企业文化与核心经验。“董事会现在必须稳住这些人，”泰 · 金表示，“确保英伟达能够留住黄仁勋所培养出的顶尖人才。”