长城汽车：不法分子冒用哈弗、坦克品牌名义发送虚假召回短信，已向公安机关报案

IT之家 11 月 15 日消息，长城汽车今日在官方微博发布声明称，有不法分子冒充旗下哈弗、坦克品牌官方名义，通过短信渠道向车主发送伪造的召回提醒，谎称车辆零部件存在安全隐患，并附带陌生网址链接，公司已就相关冒名诈骗线索向公安机关报案。

长城汽车在声明中表示，短信所称的“召回事项”纯属捏造，请车主高度警惕假冒召回短信，务必做到不点，不信，不转账。

声明同时附上《央视新闻》报道链接，据其报道，2026 年 11 月以来，虚假“车辆召回”类诈骗多发。诈骗分子冒充各大品牌车企客服，以“车辆配件存在安全隐患”为由向车主发送虚假召回短信，诱导车主点击信息里的网址或扫二维码，进而以“领取”修车补偿为名实施诈骗。报道称，北京警方通报，被冒充的车企品牌已有 20 余家，有车主被骗 27 万余元。

IT之家此前报道，11 月以来已有多家车企就冒名“虚假召回”发布声明。宝马中国称诈骗分子通过短信、彩信等渠道发送所谓《召回通知》，伪造“宝马中国”“华晨宝马”等印章，并附带网址链接或二维码；上汽通用也就冒名“气囊召回”短信发布声明，提醒车主提高警惕。

特斯拉中国回应网传“召回车辆并赔偿 2800 元”短信时称，该短信非官方发布，系诈骗，点击链接后输入手机号和验证码，很可能直接造成账户扣款。

奇瑞汽车在声明中表示，官方召回仅通过短信、挂号信、电话或授权服务商等官方渠道送达，不会附带任何链接或二维码，召回维修全程免费，绝不向任何人索要银行卡号、密码、验证码。