上汽大通 27 款大拿 V1L 上市：标配宁德时代电池，11.68 万起

IT之家 11 月 15 日消息，11 月 13 日，上汽大通 27 款大拿 V1L 正式上市，售价 11.68 万元起，官方称全系标配宁德时代天行商用电池。

IT之家从官方公布信息获悉，27 款大拿 V1L 共带来 7 项升级，官方将其概括为“加配不加价”。车身采用方圆之融的前脸设计，本次为焕新前脸。该车定位纯电动轻客，面向国内城配物流与营运客运市场。

在装载能力上，官方称其拥有同级领先的“大 9 方”装载空间，最大空间利用率 98%，轮包间距 1.25m，额定载重 1.27t，地板高度 520mm。前排 3 人座为官方所称同级唯一标配，同时提供 7/8/9 座营运版布局。

车身尺寸方面，据上汽大通官方配置表，大拿 V1L 整车外部尺寸为 5250×1870×1960mm（低顶）/ 2180mm（高顶），轴距 3450mm，前后轮距均为 1650mm。

三电部分，该车升级 2C 快充，30%-80% 充电用时 17 分钟，并支持 6.6kW 交流慢充。CLTC 纯电续航为 540km，百公里电耗 14.5kWh，官方称按充电桩低谷电价计算，每公里使用成本为 0.08 元。

动力与辅助驾驶方面，该车峰值功率 120kW，最高车速 130km/h，官方称满载爬坡能力超过 25%。车辆配备 L2 辅助驾驶，包含 LDW 车道偏离预警、FCW 前碰撞预警与 AEB，官方称 AEB 覆盖低速与高速场景；同时标配定速巡航、4 向方向盘调节、液冷液热系统与 ONEVBOX 制动技术，并支持 6kW 车外放电、2.2kW 车内放电。