研究警告：地球冰冻圈退化正突破安全环境极限，海平面上升与极端灾害风险加剧

IT之家 11 月 15 日消息，据福布斯报道，一项最新研究指出，地球上的冰冻区域正在全面退化，冰盖、山地冰川、海冰、积雪和永久冻土等关键组成部分，均面临日益严峻的环境风险。研究人员警告，这些区域的变化正在超出安全环境极限，并给地球及其生态系统带来越来越大的长期威胁。

这项研究由斯德哥尔摩大学斯德哥尔摩韧性中心的研究人员牵头完成。研究指出，这些冰冻景观统称为“冰冻圈”（Cryosphere），在调节地球能量、水循环、碳循环和甲烷循环，以及储存碳方面发挥着不可替代的作用。

随着冰冻圈持续退化，全球气温上升、海平面上涨和生态系统破坏等问题可能进一步加剧，灾难性洪水和干旱事件发生的风险也将随之增加。极地、沿海地区以及低洼地带尤其容易受到影响。

研究认为，冰冻景观退化主要由人类活动引发的气候变化推动，工业活动扩张和基础设施建设也进一步加剧了这一趋势。研究作者呼吁政策制定者制定预防性目标和应对策略，限制温室气体及黑碳排放，同时减少局部人类活动对冰冻区域的干扰。

研究作者之一、斯德哥尔摩韧性中心的阿尔伯特 · 诺斯特伦（Albert Norström）博士在接受采访时表示，海冰和积雪面积已经跌破全新世时期确立的安全阈值。全新世是指过去约 1.17 万年以来相对稳定的气候时期。

诺斯特伦还指出，永久冻土温度也已经升至超出安全运行范围的水平。虽然陆地冰尚未跨越相同的安全阈值，但目前已经发生的升温意味着，未来冰量仍将出现“大幅进一步流失”。

“这四个组成部分都已经偏离全新世时期的环境条件，超出了安全运行空间。”诺斯特伦说。

不过，他强调，这项研究并不是要确定冰冻圈突然崩溃的某个临界点。

“相反，它帮助我们评估冰冻圈的不同组成部分正在多大程度上偏离原本能够维持其功能、并帮助地球保持稳定和韧性的环境条件。”

诺斯特伦表示，推动冰冻圈退化的主要因素包括不断升高的大气和海洋温度，以及黑碳排放。黑碳会降低冰雪表面的反射能力，使其吸收更多太阳能，进而加速融化。

研究第一作者、斯德哥尔摩韧性中心和北京师范大学研究人员苏博（Bo Su，音译）博士在邮件中表示，陆地冰、海冰和积雪减少会进一步放大全球变暖效应，同时推动海平面上升，并改变海洋环流。

他指出，永久冻土融化会释放二氧化碳和甲烷，进一步加剧全球变暖，还会导致地表结构不稳定，威胁建立在这些区域之上的基础设施。

据IT之家了解，冰冻圈退化也会破坏生态平衡，尤其是在极地和高山地区。苏博表示，这一过程会影响栖息地稳定性、生物多样性以及不同物种之间的生态关系。

他还提醒，在地球尺度的环境边界正式被突破之前，人类就可能已经遭受严重影响。生活在山区和极地地区的社区，如今已经开始感受到冰冻圈变化带来的冲击。

这些风险具有长期性，其中一部分影响甚至难以逆转。已经注定发生的冰冻圈损失，尤其会损害未来几代人的利益。

苏博将这一问题形容为“无论今天作出什么选择，都会被转嫁给下一代的一笔债务”，并认为这引发了有关代际公平以及同一代人内部公平的现实问题。

冰冻圈退化还会影响依赖海冰生存的物种。苏博指出，海洋表层水温升高会扰乱这些物种的栖息环境，其中包括生长在海冰底部的藻类。这些藻类构成了极地海洋食物网的基础。

“简而言之，海平面上升和海洋环境变化，是冰冻圈衰退带来的两项影响最广泛的后续后果。”他说。

苏博还表示，冰雪融化会向海洋注入大量淡水，改变海洋环流模式，并影响海水盐度和营养物质混合过程。这些变化会沿着生态链产生连锁反应，最终影响海洋生态系统以及依赖这些生态系统的渔业。

诺斯特伦认为，过去人们在讨论气候稳定性时，在一定程度上忽视了冰冻圈的重要性。

“我们希望这项研究能够提供一个框架，让冰冻圈在气候谈判和气候讨论中占据更加核心的位置。”

南安普敦大学的佐伊 · 托马斯（Zoë Thomas）博士在接受采访时表示，南极冰盖和格陵兰冰盖正日益成为全球海平面变化的主要驱动因素。

不过，她指出，其他冰冻区域同样值得关注。例如欧洲阿尔卑斯山、喜马拉雅山脉以及美国落基山脉的中纬度冰川，能够迅速响应气候变化，因此也被视为气候变化的“哨兵”。

“在研究气候变化时，冰冻圈是一个特别重要的领域。”托马斯说。

她强调，保护这些区域最有效的办法，归根结底是减少碳排放。其他措施或许能够在一定程度上发挥作用，但从整体来看，冰冻圈的未来取决于全球气温最终升高多少。