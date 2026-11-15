RGB 基础上引入第四基色 X，TCL 华星展出三款全球首款 10.95 英寸 OLED 平板屏幕

IT之家 11 月 15 日消息，在本周举行的 TCL 华星全球显示生态大会 DTC 2026 上，TCL 华星以 RGBX 四基色显示架构为主题，展出三款全球首款 10.95 英寸 OLED 平板屏幕 —— 四基色双模色域、四基色双模低功耗、四基色双模低蓝害。

官方表示，三款展品同源同平台，在传统 RGB 三基色基础上引入第四基色 X，通过 X 的不同选择（深红光／蓝磷光／浅蓝光 EL 材料），分别实现色域、能效、护眼三个维度的突破。

▲ RGBX 四基色像素架构示意图（RGB vs RGBX，三种 X 对比）

IT之家附三款产品介绍如下：

双模色域

全球首款四基色双模色域 OLED 平板屏幕（10.95"），采用 RGBX 四基色技术，引入深红 RD 并搭配窄光谱 G，支持 BT.2020 89% 与 95% 双模切换 —— 可根据显示内容与场景需求在两种色域模式间切换。

▲ 双模色域覆盖对比（BT.2020 89% vs 95%，CIE 色度图）

低功耗

全球首款四基色双模低功耗 OLED 平板屏幕（10.95"），采用 RGBX 四基色像素设计，结合 PSF（Phosphor Sensitized Fluorescence，磷光敏化荧光）蓝磷光敏化技术，实现蓝光激子的高效利用，功耗降低 20%；支持高 / 低功耗双模显示，在延长终端续航的同时兼顾能效与画质。

▲ 高 / 低功耗双模功耗对比

低蓝害

全球首款四基色双模低蓝害 OLED 平板屏幕（10.95"），采用 RGBX 四基色技术，搭配浅蓝光 EL 材料，支持普通与护眼双模式切换；0.5% 的极低蓝害，面向阅读学习、移动办公与日常影音等长时间用屏场景，带来更舒适的观看体验。

▲ 浅蓝光 EL 材料光谱／蓝害指标对比（5%→ 0.5%）