鸿蒙智行尚界 Z7T 星野套装实车图曝光，新增行李架、跨界套件、黑色尾翼等

IT之家 11 月 15 日消息，汽车博主 @未来的学习笔记 昨日分享了鸿蒙智行尚界 Z7T 星野套装实车图。

尚界 Z7T 星野套装最明显的变化属车尾部分。从画面可以看到，该版本车型新增了银色行李架、银色后视镜外壳、全车跨界套件以及黑色尾翼。

参考IT之家此前报道，尚界 Z7T 是一款猎装车型，于今年 4 月上市，售价 22.98 万元起。尚界 Z7 全系标配华为乾崑智驾 ADS 4.1、华为巨鲸 800V 高压电池平台、华为乾崑 896 线双光路图像级激光雷达、华为鸿蒙座舱、华为途灵平台；全系标配鸿蒙 ALPS 健康座舱 2.0、随动屏、副驾零重力座椅、HUD 抬头显示、流媒体内后视镜、静音电吸门、连续可变阻尼减振器、Knock-Knock 电弹电吸前备箱。

根据规划，鸿蒙智行尚界 Z7T 星野套装将在 11 月 20 日 14:30 鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上正式亮相。

延伸阅读

星野套装是以套装选装形式推出的，其正式发布时间为 11 月 20 日 14:30，届时将亮相鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会。从此前官方预告海报来看，星野套装将配备全新样式的轮毂和车顶行李箱，主打装载能力提升，更适合长途自驾和户外出行场景。

尚界 Z7T 于 2026 年 4 月底正式上市，共推出 Max、Max+ 和 Ultra 三个版本，售价区间为 22.98 万元至 30.98 万元；同系列的风尚科技轿跑尚界 Z7 售价区间则为 21.98 万元至 29.98 万元。尚界 Z7T 也是鸿蒙智行旗下的首款猎装车型。

尚界 Z7 与 Z7T 定位中大型新能源轿车，两者车身尺寸完全一致，长宽高分别为 5036 毫米、1976 毫米和 1465 毫米，轴距达到 3000 毫米。其中 Z7T 四驱版百公里加速 3.44 秒，Max+ 版 CLTC 纯电续航 873 公里，后备箱储物容积为 565 至 1611 升；而尚界 Z7 的 Max+ 版 CLTC 纯电续航为 905 公里。

尚界是上汽集团与华为联合打造的鸿蒙智行「第五界」品牌，于 2025 年 4 月 16 日在鸿蒙智行发布会上首次登台亮相。上汽方面从 2025 年年底起陆续抽调 5000 名工程师与青年骨干组建专属团队，围绕产品定义、造型设计、智舱智驾等与华为工程师共同研发。

生产环节上，尚界 Z7/Z7T 由上汽乘用车南京分公司制造，2026 年 4 月 28 日在南京江宁开发区正式进入量产阶段，该基地厂区占地面积 63.5 万平方米，乘用车整车年产能 21 万辆。同年 5 月 30 日，尚界在上海举行 Z7/Z7T 首批车主交付仪式，全国同步开启大规模交付。

文中提到的 896 线双光路图像级激光雷达，是华为乾崑于 2026 年 3 月发布的新一代产品，官方称其为当时全球量产规格最高的激光雷达，采用双光路图像级感知架构。