三星启动 144 万亿韩元大投资，扩建半导体、显示器、基板和电池的生产设施

IT之家 11 月 16 日消息，据 The Elec 报道，三星将在韩国忠清地区投资总计 144 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 7,202.88 亿元人民币），用于扩建半导体、显示器、基板和电池的生产设施。11 月 12 日，三星电子在其温阳园区举行了忠清大型项目的奠基仪式，并公布了旗下主要子公司在该项目上的投资计划和进展情况。

据报道，各关联公司中长期投资计划为：三星电子 60 万亿韩元（现汇率约合 3,001.2 亿元人民币）、三星显示 67 万亿韩元（现汇率约合 3,351.34 亿元人民币）、三星电机 8 万亿韩元（现汇率约合 400.16 亿元人民币）、三星 SDI 9 万亿韩元（现汇率约合 450.18 亿元人民币），用于建设先进半导体封装设施、OLED 面板产线、AI 服务器封装基板设施与电池制造厂。本次仪式为三个项目动工：三星电子温阳先进封装厂、三星显示牙山产线、三星电机世宗 AI 服务器基板厂。

三星电子在温阳园区建设第五条 HBM 封装生产线，目前正在进行地基施工，计划 2028 年 6 月投产。该厂三层洁净室面积 9,400 坪（IT 之家注：1 坪约合 3.31 平方米），计划封装下一代 HBM 等产品；项目分阶段共投资 46 万亿韩元（现汇率约合 2,300.92 亿元人民币），其中建设 6 万亿韩元（现汇率约合 300.12 亿元人民币）、先进设备 40 万亿韩元（现汇率约合 2,000.8 亿元人民币），同时扩改天安现有厂区 HBM 相关设施。

李在镕在欢迎辞中表示，该厂区此前以传统半导体的简单封装测试为主，将转型为 AI 半导体核心的前沿 HBM 枢纽。三星电子副会长兼 DS 部门负责人全永铉表示，将与供应商一道巩固连接温阳与天安的半导体生产基地，把忠清地区打造为全球领先的先进封装枢纽。

三星显示将在牙山与天安合计投资 67 万亿韩元（现汇率约合 3,351.34 亿元人民币）。牙山 A7 产线 2026 年 10 月动工，三层占地 17 万坪，投资 5.9 万亿韩元（现汇率约合 295.12 亿元人民币），生产折叠手机、笔记本电脑与平板 OLED 面板，目标 2029 年下半年量产。

三星电机将在世宗厂区共投资 8 万亿韩元（现汇率约合 400.16 亿元人民币）扩产 AI 半导体封装基板；2026 年 10 月动工的新厂投资 4.3 万亿韩元（现汇率约合 215.09 亿元人民币），四层、占地 3 万坪，计划 2028 年 9 月量产，并计划在附近追加用地。三星 SDI 将在天安厂区共投资 9 万亿韩元（现汇率约合 450.18 亿元人民币），天安电池母厂 2025 年 7 月建成、2025 年 11 月开始设备投产，目前正在安装追加设备。

报道称，三星材料、零部件与设备供应商同步推进资本投资。大德电子会长兼三星电子供应商协议会会长表示，包括大德电子在内的 194 家韩国国内半导体材料、零部件与设备企业计划到 2030 年投资约 18.1 万亿韩元（现汇率约合 905.36 亿元人民币）；其中 66 家在忠清地区投资 4.4 万亿韩元（现汇率约合 220.09 亿元人民币），预计创造约 2.3 万个就业岗位。

报道提到，本次动工距三星 2026 年 7 月公布忠清投资计划约四个月。参与忠清投资计划的 8 家企业中已有 6 家开始投资；112 家企业计划在半导体、生物科技等领域追加投资 23.6 万亿韩元（现汇率约合 1,180.47 亿元人民币），在此前公布的该地区 392 万亿韩元（现汇率约合 1.96 万亿元人民币）投资计划之上。