GPD 正式公布 WIN Mini Ultra 掌机：锐炫 G3 Extreme，8" 镜面屏，双 USB 80Gbps

IT之家 11 月 16 日消息，GPD（中软赢科）今日正式公布了 Windows 掌机 GPD WIN Mini Ultra 掌机。这一型号基于英特尔锐炫 G3 Extreme 处理器，搭载双风扇四热管散热系统。

GPD WIN Mini Ultra 配备至高 64GB 的 LPDDR5X-8533 内存，拥有 1 个 M.2 2280 (PCIe Gen5 ×4) 单面 SSD 盘位，支持 microSD Express 存储卡；配备 8" WUXGA 48~120Hz LTPS IPS LCD 高色域屏幕，峰值亮度 575nits，支持十点触控，表层为防眩镜面。

其三维 182.5×133×30 (mm)，内置 56Whr 电池，质量 845g；配备电容摇杆（8kHz 采样率、2kHz 回报率，下压输入 L3/R3）、霍尔效应扳机、精准触控板、L4/R4 宏键，集成双线性马达、六轴体感；配备 2 个 1W 扬声器，支持 DTS:X Ultra 音效。

该掌机兼容 PCIe / CNVi 无线网卡，标配英特尔 AX211，支持 Wi-Fi 6E & 蓝牙 5.4；除读卡器外提供 2 个全功能 USB4 v2.0 (80Gbps)、1 个 USB-A 10Gbps、1 个 3.5mm 音频插孔。