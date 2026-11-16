中消协：网购服装问题多，平台担责要切实

IT之家 11 月 16 日消息，据央视新闻今日报道，近年来，网购服装已成为大众重要的消费方式。但与此同时，虚假宣传、质量不达标、退换货困难、闭店失联等消费纠纷持续高发，严重侵害消费者合法权益，破坏网购服装市场健康的消费环境。据统计，全国消协智慧 315 平台今年前三季度受理的网络服装类投诉达 26,338 件。

中消协表示，电商平台经营者作为连接供需的枢纽，绝不能仅仅做流量的“收割机”，更应成为规则的“守门人”。

针对网购服装突出问题，中消协观点如下：

1.平台应要求商家依法如实宣传，保障消费者知情权。目前，网购服装市场虚假宣传问题突出。部分平台内商家通过美颜修图、AI 制图、虚假参数标注、夸大面料质感等方式误导消费者，服装实物在颜色、面料、厚度、做工上与直播间、商品详情页宣传差距很大。一些商家以次充好，部分羽绒服、针织衫等服饰虚报绒子含量、羊毛含量。还有商家将二手衣物、样衣、瑕疵尾货伪装成全新正品销售，严重侵犯消费者知情权与公平交易权。

电子商务经营者负有信息披露义务。平台应做好平台内商家经营行为的识别与监督，对平台内商家掺杂掺假、以假充真、以次充好等经营行为严格处置、从严管控，加强对消费者评价的关注和梳理，对其中涉及平台内商家虚假宣传、涉嫌造假的情况依规处理，还消费者一个真实的决策参考环境。若平台明知或者应知商家利用平台侵害消费者合法权益而未采取必要措施，应当依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十四条规定，与商家承担连带责任。

2.平台应加强对直播电商经营者的约束，防止欺骗、误导消费者行为。在网购服装方面，从“滤镜直播”掩盖面料瑕疵，到利用录播视频伪装实时互动，再到主播满嘴“全网最低价”“清仓秒杀”的虚假话术，直播间上演一出出“视觉骗局”。部分商家还利用话术套路、情景模拟，利用不同网购服装消费者群体的消费习惯、特点给予不当承诺、制造虚假测评，诱导消费者冲动下单，严重损害消费者合法权益。

直播电商平台应当加强对直播间运营者、直播营销人员和直播营销人员服务机构的管理，对虚假宣传、虚假测评和不当承诺等行为予以管控，加强技术巡查，对违规账号果断采取惩戒措施。

3.平台应要求平台内商家杜绝霸王条款，保障消费者七日无理由退货权利。《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》第三条规定，“网络商品销售者应当依法履行七日无理由退货义务”。受理投诉发现，部分平台内的服装商家私自增设“拆封不退”“试穿不退”“‘孤品’不退”“‘尾货’不退”等霸王条款，擅自扩大七日无理由退货商品排除范围。

七日无理由退货是网购消费者的特殊权利。为保护网购消费者权益，法律特别赋予消费者七日“犹豫期”，在此期间消费者可以无理由退货。对于不适用七日无理由退货的商品，《中华人民共和国消费者权益保护法》明确规定只有消费者定作的，鲜活易腐的，在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品和交付的报纸、期刊等商品可以除外。

《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》第七条规定，下列性质的商品经消费者在购买时确认，可以不适用七日无理由退货规定：

（一）拆封后易影响人身安全或者生命健康的商品，或者拆封后易导致商品品质发生改变的商品。

（二）一经激活或者试用后价值贬损较大的商品。

（三）销售时已明示的临近保质期的商品、有瑕疵的商品。除上述商品外，商家随意扩大不予退货范围，违反法律规定。

对于自行设定不公平格式条款，擅自扩大不适用七日无理由退货商品范围，限制消费者法定退货权利的行为，平台应采取有效措施予以制止。

4.平台应要求平台内商家切实承担质量担保责任，不得随意限制消费者退换货等售后权利。网购服装，尤其是部分低价服装，较多出现做工粗糙、线头杂乱、面料劣质、易褪色、易变形等质量问题。消费者提出更换退货时，一些平台内商家往往以“已超过七日无理由退货时限”为由拒绝承担退换义务。

七日无理由退货权利与商品存在质量问题时消费者享有的退换修权利完全不同。商家负有商品质量担保义务，商品存在质量问题的，经营者应当依法承担退货、更换、修理等义务；消费者进行退货、更换、修理的，商家应当承担运输等必要费用。实践中，一些平台内商家故意混淆七日无理由退货与商品质量担保责任，以超过七日为由拒绝履行法定退换修和承担运费的责任。对此，平台应当加强管理，督促平台内商家切实承担法定义务，保障消费者合法权益。

5.平台应要求平台内商家及时妥善处理投诉，遇其失联跑路平台要依法承担先行赔付责任。现实生活中，部分平台漠视消费者权益，发生消费纠纷时与平台内商家相互踢皮球，导致消费者花费大量时间仍解决不了问题，维权成本高昂。特别是一些平台内商家收款后闭店失联，消费者找到平台要求索赔，平台却以保证金不足为由拒绝承担责任。

《中华人民共和国电子商务法》规定，电子商务经营者负有及时处理投诉、举报的义务，平台应当积极协助消费者维护合法权益。《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式的，消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿；商家闭店跑路，若平台无法向消费者提供商家真实名称、地址和有效联系方式，平台负有先行赔付义务。平台以保证金不足拒绝承担赔偿责任，是逃避法律责任的做法，消费者有权要求其依法承担责任。

中消协认为，网购服装领域问题多，关键在于经营者责任不落实。平台不是法外之地，平台经济要发展，守法经营是第一要务。平台企业作为打造平台、引流获利的主要收益方，要依法治理、有效作为，切实承担自身责任，加强对平台内商家的约束和管理，真正为广大消费者营造良好的消费环境。

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