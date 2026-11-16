3399 元起，思锐曙光 AF 24mm F1.4 FF E/L、AF 15mm F1.6 FF E/L 镜头上市

IT之家 11 月 16 日消息，思锐光学正式发布曙光（Aurora）系列两款全画幅自动对焦广角镜头 ——AF 15mm F1.6 与 AF 24mm F1.4，分别为 3999 元和 3399 元。

两款镜头均采用轻量化金属镜身，重量控制在 550 克左右，首发提供索尼 E 与徕卡 L 卡口版本，尼康 Z 和富士 X 卡口版本计划于 2027 年推出。

随着这两款新品落地，思锐曙光系列的全画幅自动对焦镜头扩充至 15mm、24mm、35mm、85mm 四款，形成从超广角到中长焦的完整定焦阵列。

AF 24mm F1.4 FF 镜头采用 11 组 14 片镜片结构，24mm 焦段搭配 F1.4 大光圈，适用于环境人像、街拍、婚礼纪实、室内及 Vlog 拍摄，最近对焦距离为 0.26 米，可支持美食与静物近摄。

该镜头配备自动对焦功能，搭载 STM 步进马达，支持眼控、人脸及物体追焦，光圈环可在有级与无级模式间切换，并设有光圈锁定键与自定义 Fn 键。

E 卡口版本重量为 550 克，L 卡口版本为 560 克，配稳定器能用。官方标注具备防尘、防污及防雨滴能力，但未提供专业级全天候防水认证。

AF 15mm F1.6 采用 12 组 17 片光学结构，内含 3 片非球面镜片、3 片 ED 低色散镜片和 3 片 HRI 高折射率镜片，用于在超广视角下控制畸变与色差；其光学畸变为-1.4%，最近对焦距离为 0.3 米，最大放大倍率 0.08 倍，滤镜口径 77 毫米，对角线视角达到 109.3 度。

在对焦系统方面，该镜头搭载 STM 步进马达，支持自动对焦、眼部追踪以及低呼吸效应调节，镜头配备 AF / MF 切换开关、光圈锁定按键等实体控制元件，并支持有级与无级两种光圈调节模式。镜头重量约为 542 克至 550 克，前端采用 77mm 标准螺纹滤镜接口，可直接安装圆形 ND 滤镜或 CPL 偏振镜。

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