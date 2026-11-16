全新零跑 Lafa5 展车到店，将于 2026 广州车展上市

IT之家 11 月 16 日消息，零跑汽车今日宣布，高颜值智能轿跑全新零跑 Lafa5 即将上市，现已抵达全国门店。

据此前公开消息，零跑新款 Lafa5 将在 11 月 27 日开幕的 2026 广州车展上正式上市。新车的升级项目包括 800V 高压平台、AR-HUD、零重力座椅、全车 14 扬声器、17.3 英寸中控屏等，其余配置仍待公布，预计与现款车型大部分保持一致。

作为参考，现款 Lafa5 于去年 12 月开启全国交付。零跑 Lafa 5 定位为纯电两厢紧凑型车，基于 LEAP 3.5 架构 B 平台打造，CLTC 纯电续航里程分别为 515km 和 605km，高配车型搭载有激光雷达。其电机峰值功率 160kW，峰值扭矩 240N・m，零百加速时间 6.4 秒，转弯半径仅为 5.17 米。根据介绍，新车配备 56.2kWh、67.1kWh 两种磷酸铁锂电池，CLTC 工况续航分别为 515km 与 605km。

IT之家注意到，随后在今年 4 月，零跑推出 Lafa5 Ultra 版车型，搭载专属运动套件，搭载 180kW 高功率电驱，相比普通版 160kW 的电机功率有所提升，配合中欧联合调校的底盘，在运动操控与日常舒适性之间寻求平衡。