效率提升 300%，长安汽车数实融合无人化测试系统亮相

IT之家 11 月 16 日消息，据长安汽车官方，近日召开的 2026 世界智能网联汽车大会上，由长安汽车牵头，国汽智控、赛目科技等共同打造的全球首例车路云一体化数实融合无人化试验场配套测试系统，在“车路云一体化”城市实践与应用展区正式展出。
据介绍，该测试系统以大模型为核心驱动，打通数字仿真与物理场地边界，具备场景智能生成、全要素无人化执行、数实双向映射、云端实时调度四大核心能力，支撑 L2-L4 级车型验证，为 AEB、NOA 等关键功能量产提供高效低成本的验证保障，推动测试范式从“人控”迈向“云控”，是长安汽车面向高阶辅助驾驶安全验证打造的全新基础设施。依托该系统，长安汽车测试能力大幅升级：平均测试效率提升 300%，极限工况覆盖率提升至 80%。
IT之家从官方公告获悉，针对传统测试难以覆盖的高风险极限场景，系统可由大模型自动批量生成并闭环验证，补齐安全验证短板。
目前一致行动企业已扩至 22 家、21 款车型投入量产测试，合作网络拓展至北京、上海、重庆等城市，路侧设施覆盖里程约 3.2 万公里。
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此次展出的数实融合无人化试验场，此前已于 2026 年 9 月 4 日第六届长安科技生态大会上首次公开亮相，当时被介绍为全球首个数实融合无人化测试场，用于支撑长安自研高阶驾驶辅助系统“天枢领航”的量产安全验证，试验场位于重庆西部汽车试验场。
除长安汽车、国汽智控、赛目科技外，参与该测试系统共建的还有黑芝麻智能、西部科学城智能网联汽车创新中心（重庆）、联通智网科技等单位。其中，黑芝麻智能为试验场路侧边缘计算单元及相机系统提供车规级芯片算力支撑，承担全域目标识别、入侵预警、高精度定位真值输出、设备自动标定等任务；赛目科技则参与数实融合测试体系、仿真与场地测试贯通等关键环节的建设。
所谓“车路云一体化”，是将车辆、路侧基础设施与云端平台通过通信技术深度融合，形成协同感知、决策与控制的智能系统：路侧设备弥补单车视野盲区，云端平台提供全局交通态势与协同规划信息，车辆结合自身感知与云端、路侧信息做出决策，从而获取超视距感知能力。