效率提升 300%，长安汽车数实融合无人化测试系统亮相

IT之家 11 月 16 日消息，据长安汽车官方，近日召开的 2026 世界智能网联汽车大会上，由长安汽车牵头，国汽智控、赛目科技等共同打造的全球首例车路云一体化数实融合无人化试验场配套测试系统，在“车路云一体化”城市实践与应用展区正式展出。

据介绍，该测试系统以大模型为核心驱动，打通数字仿真与物理场地边界，具备场景智能生成、全要素无人化执行、数实双向映射、云端实时调度四大核心能力，支撑 L2-L4 级车型验证，为 AEB、NOA 等关键功能量产提供高效低成本的验证保障，推动测试范式从“人控”迈向“云控”，是长安汽车面向高阶辅助驾驶安全验证打造的全新基础设施。依托该系统，长安汽车测试能力大幅升级：平均测试效率提升 300%，极限工况覆盖率提升至 80%。

IT之家从官方公告获悉，针对传统测试难以覆盖的高风险极限场景，系统可由大模型自动批量生成并闭环验证，补齐安全验证短板。

目前一致行动企业已扩至 22 家、21 款车型投入量产测试，合作网络拓展至北京、上海、重庆等城市，路侧设施覆盖里程约 3.2 万公里。