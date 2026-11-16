比亚迪王传福亲自交付首批腾势 N8 车型，26.99 万元起

IT之家 11 月 16 日消息，比亚迪董事长、执行董事兼总裁王传福昨日出现在腾势 N8 的首批交付现场，并亲自将新车钥匙交到全球首批车主手中。此时距离该车 11 月 12 日正式上市仅过去三天。

IT之家此前报道，全新腾势 N8 定位五座 SUV，推出纯电与插混两种动力共 6 款车型。纯电版 4 款，售价 26.99 万至 32.99 万元；插混版 2 款，售价 30.09 万至 32.09 万元。购车可享至高约 7.1 万元的限时权益组合。

车身长宽高为 5150/1999/1820mm，轴距 3075mm，后备厢常规容积 1046 升，二排折叠后可扩展至 2150 升。车内提供四把零重力座椅，前排最大躺角 165°，后排最大躺角 146°，支持前后移动，通风、加热与按摩功能配齐。

座舱采用“天际屏 + 巨幕屏”双屏方案：1.1 米 PHUD 天际屏投射车速、导航与智驾信息，30 英寸中控巨幕屏支持主副驾同屏共享或独立分屏。车辆搭载天神之眼 5.0 辅助驾驶系统，全系标配云辇-A 双腔空气悬架与后轮转向。

动力是此次升级的核心。腾势 N8 首搭易三方 Evo 技术，纯电易三方版以三电机驱动，综合功率 890kW，百公里加速 2.98 秒，后轮转向角度 ±10°，最小转弯半径 4.5 米。插混版搭载 1.5T 骁云发动机与前后三电机，总功率 520kW，百公里加速 4.3 秒。

纯电版搭载第二代刀片电池，CLTC 续航最高 1003km；插混版 CLTC 纯电续航 435km，综合续航 1567km。配合全域 1000V 高压平台与闪充技术，官方标称在适配条件下可实现“5 分钟充好、9 分钟充饱”，零下 30 摄氏度环境充电时间仅增加约 3 分钟。

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