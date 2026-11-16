英伟达目标价腰斩，被汇丰大幅下调至 170 美元

IT之家 11 月 16 日消息，汇丰分析师 Frank Lee 上周末将英伟达评级下调至持有，目标价从 365 美元（IT之家注：现汇率约合 2,438 元人民币）大幅砍至 170 美元（现汇率约合 1,135 元人民币），下调约 54%。

英伟达 2027 财年第二财季（2026 年 4 月 26 日～2026 年 7 月 26 日）收入为 962.2 亿美元（现汇率约合 6,425.96 亿元人民币），同比增长 105.8%，管理层表示客户需求远超其供应链所能提供的服务。

然而，黄仁勋于 11 月 12 日宣布辞去英伟达总裁、首席执行官及董事会成员职务，投资者现在必须考虑英伟达后续继任路线，并重新评估创纪录的销售额。

Frank Lee 下调目标价的第一个原因是英伟达的领导力。他预计，在英伟达制定正式接班计划并有正式 CEO 能够执行之前，股票将持续承受压力。

他的第二个论点是出口。英伟达在海外的收入可能面临更严格的芯片出口规定。

截至IT之家发文，英伟达收盘股价为 162.85 美元（现汇率约合 1,088 元人民币），总市值为 3.92 万亿美元（现汇率约合 26.18 万亿元人民币）。