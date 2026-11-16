4K/60 帧超高画质，《神鬼寓言》公布 4 分钟 PC 实机演示

IT之家 11 月 16 日消息，Playground Games 即将推出的开放世界 RPG 游戏《神鬼寓言》（Fable）近日公布了一段全新的官方任务实机演示视频，该视频时长约 4 分钟。

不过，这段演示并未获得玩家社区的一致好评，不少玩家对游戏画面和玩法表现持负面评价。

值得注意的是，此次公布的实机画面来自 PC 版本，运行分辨率为 4K，帧率为 60 FPS，画质设置为超高（Ultra）。

IT之家注意到，虽然《神鬼寓言》也将登陆 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5，但目前官方展示的所有实机演示均来自 PC 版本。这种做法并不难理解，开发团队可以借助高性能 PC 尽可能展现游戏的最佳效果，同时继续对游戏性能进行优化。

游戏计划于 2027 年 2 月 23 日发售，目前距离正式上市还有数月，但 Playground Games 已经公布了官方 PC 配置需求。

其中，最受关注的是 4K 分辨率、60 FPS 和超高画质设置下的推荐配置。官方给出的硬件要求相当高，显卡需要达到英伟达 GeForce RTX 5080 或 RTX 4080 水平，处理器则需要 AMD 锐龙 9 7900X 或英特尔酷睿 i9-13900K。

这些都属于高端硬件，如果玩家不追求极致画质，选择中等画质设置，硬件门槛就会低不少。

官方推荐的中等画质配置包括英伟达 GeForce RTX 5060 或 AMD Radeon RX 9060 XT 显卡，以及相对主流的 AMD 锐龙 5 5600 处理器。

通常情况下，游戏厂商很少会在正式发售前数月就公布如此详细的 PC 硬件配置要求。因此，这份配置表仍有可能发生变化。接下来几个月，开发团队如何打磨游戏内容、优化运行性能，将直接影响最终的硬件需求。

对于准备在 PC 上体验《神鬼寓言》的玩家来说，现阶段的配置要求已经提供了一个重要参考，但最终表现仍有待游戏正式推出后验证。