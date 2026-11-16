荣耀 13300mAh 电池通过 3C 认证，有望搭载于 Power3 或 X90 Pro Max 机型

IT之家 11 月 16 日消息，荣耀一块容量为 13300mAh 的电池已通过国家质量 3C 认证。据博主 @WHYLAB 透露，这块电池将用于 7 英寸大屏机型，有望是 Power3 或 X90 Pro Max。

据IT之家今日早些时候报道，博主 @数码闲聊站 透露，荣耀正试产 13300mAh 新电池。他认为，这块电池有可能在接下来的 7 英寸大屏中端机采用。博主还透露，2027 年还有更大的电池方案。

目前，荣耀已推出多款万级容量电池手机，包括 WIN / WIN RT / WIN Turbo（以及二代新机）、Power2、X80 Pro Max 等。同时，OPPO、vivo、小米、iQOO 等品牌也推出了自己的万级大电池手机。