荣耀 13300mAh 电池通过 3C 认证，有望搭载于 Power3 或 X90 Pro Max 机型

IT之家 11 月 16 日消息，荣耀一块容量为 13300mAh 的电池已通过国家质量 3C 认证。据博主 @WHYLAB 透露，这块电池将用于 7 英寸大屏机型，有望是 Power3 或 X90 Pro Max。
据IT之家今日早些时候报道，博主 @数码闲聊站 透露，荣耀正试产 13300mAh 新电池。他认为，这块电池有可能在接下来的 7 英寸大屏中端机采用。博主还透露，2027 年还有更大的电池方案。
目前，荣耀已推出多款万级容量电池手机，包括 WIN / WIN RT / WIN Turbo（以及二代新机）、Power2、X80 Pro Max 等。同时，OPPO、vivo、小米、iQOO 等品牌也推出了自己的万级大电池手机。
延伸阅读
根据中国质量认证中心公示信息，该电池型号为 HB6674118ELW-C，标称电压 3.72V，充电限制电压 4.55V，额定容量 13300mAh，额定能量 49.48Wh，依据标准为 GB 31241-2022，发证日期为 2026 年 11 月 6 日。其申请人为东莞新能源科技有限公司（ATL），制造商为荣耀终端股份有限公司，生产厂为东莞新能德科技有限公司。
作为参照，荣耀 Power2 搭载 10080mAh 青海湖电池（典型值，额定值为 9886mAh）。荣耀 X80 Pro Max 于 2026 年 6 月 22 日发布，首发搭载荣耀 11000mAh 第四代青海湖电池，支持 90W 有线快充和 27W 有线反向快充，可实现 42 天超长待机，电池健康寿命长达 6 年，国补价 1699.15 元起。
荣耀 WIN RT 则搭载 10000mAh 第三代青海湖电池，配备 100W 有线超级快充和 27W 有线反向充电，并支持“充电分离”功能，即边玩边充时电源可直接为系统供电、绕过电池，以减少充电发热。
竞品方面，OPPO 于 2026 年 11 月推出的 A7 Pro Max 配备 10000mAh 长寿大电池，支持 80W 超级闪充和 27W 反向充电。