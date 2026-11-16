9 岁男孩花 2.8 万加元进行游戏内购，父母退款申请被《Roblox》拒绝

IT之家 11 月 16 日消息，据 CTV News 报道，加拿大新斯科舍省哈利法克斯一对夫妇近日发现，他们 9 岁的儿子在暑假期间玩游戏时，通过游戏内购累计消费了 2.8 万加元（IT之家注：现汇率约合 13.1 万元人民币）。尽管大多数游戏公司在接到退款申请后都同意退还相关费用，但《Roblox》仍未同意退款，涉及金额约 2 万美元（现汇率约合 13.4 万元人民币）。

孩子的母亲 Dawn Sutherland 表示，此前自己一直没有察觉孩子在暑假期间产生的大额游戏消费。由于家中每位成员都有自己的 iPad，但所有设备均关联至同一个 Apple Pay 账户，孩子可以直接通过共享支付账户进行游戏内购买。

Dawn Sutherland 进一步表示，其儿子只需要在设备上点击几个按钮，就能完成游戏内购买，完全没有意识到自己已经花费了多少钱。她说：“他只是在屏幕上按几个按钮，然后交易就完成了。他根本不知道自己花了钱。”

直到夫妇俩收到信用卡消费提醒，发现他们的 Mastercard 信用卡额度已经用尽，才意识到问题的严重性。经过核查，他们发现儿子通过游戏内购累计消费了 2.8 万加元（现汇率约合 13.1 万元人民币）。两人随后向相关游戏公司申请退款，大多数公司都同意退还款项，但《Roblox》至今仍未作出相同处理。由于这笔费用占据了绝大部分支出，两人希望《Roblox》能够重新考虑退款申请。

针对这一事件，《Roblox》向 CTV News 发表声明称，相关购买交易是通过第三方完成的，并建议孩子的家人联系商户，对相应交易提出审核申请。该声明暗示，所谓第三方可能指苹果公司，但苹果尚未回应外媒 CTV News 的置评请求。