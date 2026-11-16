打破苹果软件更新限制！博主全球首发为 iPhone 6 Plus 刷入 iOS 14 系统

IT之家 11 月 16 日消息，博主“Celestial 紗雪”在B站发布视频，展示其全球首发成功实现为苹果 iPhone 6 Plus 手机刷入 iOS 14.8 系统（相应机型官方仅停在 iOS 12），可成功同步 iCloud、配对 Apple Watch。

在硬件层面，目前设备触屏、显示、Wi-Fi、蓝牙、基带、音频、震动、传感器、相机功能均已可用，Touch ID 也已成功接入，开发者通过兼容 iOS 12 的 SEP 收发桥，实现了指纹初始化、录入和匹配所需的协议转换，不过更换过指纹模块的机器无法正常录入指纹。

开发者表示，此次移植工作在约 70 小时内完成，期间使用了 Claude Fable 5.2、Opus 5.5、Sonnet 5.5、Haiku 5.5、Opus 4.8 和 Sonnet 4.6 等 AI 模型，累计消耗约 1,500 美元（IT之家注：现汇率约合 10,018 元人民币）的 AI Token 额度。开发者认为，随着底层移植工作完成，后续还有望为设备移植 iOS 15。

安装方式方面，项目采用独立 APFS 卷的方式部署第二套系统，用户可以在原有系统之外独立安装 iOS 14.8。开发者提供了命令行工具和本地网页界面，用户准备好 macOS、Xcode、对应 IPSW 固件及相关依赖后，即可通过端到端流程完成构建与安装。

需要注意的是，整个过程涉及创建系统卷和写入设备系统，存在数据丢失及设备故障风险。开发者建议用户操作前做好备份。此外，16GB 存储空间版本的 iPhone 6 Plus 可用空间较为紧张，需要提前确认存储容量是否满足安装要求。

目前，n56-patcher 已在 GitHub 上以 GPL-3.0 协议开源，IT之家附项目地址（点此访问）。

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