2027 款极狐阿尔法 S5 上市：增加激光雷达，限时补贴价 11.58 万元起

IT之家 11 月 16 日消息，ARCFOX 极狐旗下中型轿车 2027 款极狐阿尔法 S5 已上市，新车共推出 3 款配置，限时补贴价为 11.58 万至 13.88 万元。作为年度改款车型，新车在外观、内饰、动力等细节上均有优化升级，并加入了激光雷达和前备厢等配置。

IT之家注意到，2027 款阿尔法 S5 延续了现款车型的整体造型，主要变化集中在细节层面。新车换装了无边框式外后视镜，新增冠军红与凝夜紫两款车身配色，并在车头增加了容积为 148 升的前备厢，支持敲击开启与电吸盖板功能。前脸依旧采用封闭式格栅设计，搭配狭长的大灯组、两侧双 C 字形导流槽及扁平进气口，凸显运动气质；前舱盖隆起的多条筋线则进一步增强了肌肉感。

车身侧面，新车配备隐藏式车门把手、全新样式的密辐式双色轮圈，并提供双色车身选项，整体风格更显年轻。车尾部分与现款基本保持一致，采用贯穿式尾灯组，中央嵌入可点亮的极狐品牌 LOGO，层次感鲜明。

尺寸方面，新车长宽高分别为 4886/1930/1480mm，轴距 2900mm，风阻系数低至 0.1925。

此次改款的一大亮点是车顶新增的 192 线激光雷达，搭配高通骁龙 8775A 舱驾一体芯片，并搭载北汽元境智能辅助驾驶系统。该系统采用端到端 4.0 大模型，支持城区领航辅助、高速领航辅助、跨楼层记忆泊车及循迹倒车等功能。

内饰布局延续了原有的环抱式设计，配备双辐式多功能方向盘、15.6 英寸中控屏和 68 英寸 AR-HUD，并集成阿里千问与豆包双 AI 大模型。实用性配置上，新车提供双手机置物槽（左侧支持无线充电）、双杯架；副驾驶席配备零重力座椅，脚部区域带有红外加热功能。配色方面提供赤焰棕、轻盈灰和能量黑三种主题可选。

动力方面，新车采用后置电机驱动，最大功率 227kW，0-100km/h 加速时间为 6.5 秒。新车全系标配宁德时代电池，提供 650km 和 750km 两种 CLTC 续航版本，支持 5C 超快充，15 分钟即可补能 560 公里。此外，新车还将提供 FSD 可变阻尼减振器。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。