百度 2026 财年第三财季归母净利润 13.95 亿元，同比扭亏为盈

IT之家 11 月 16 日消息，百度今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本次财报百度营收基本符合市场一致预期，Non-GAAP 每 ADS 利润、调整后营业利润及调整后 EBITDA 均超出市场预期，整体表现符合 AI 转型期的稳健修复节奏。

公司与本季业绩概览

百度是国内领先的人工智能公司，以搜索引擎为核心互联网基础，全面布局 AI 云基础设施、AI 应用、智能营销、自动驾驶（Apollo Go）及爱奇艺视频等业务。本季核心财务表现如下：

总营收 308.07 亿元，同比下降 1%、环比下降 2%，其中百度一般性业务收入 249.73 亿元，同比增长 1%、环比下降 1%，爱奇艺收入 60.07 亿元，同比下降 10%、环比下降 4%。

归母净利润 13.95 亿元，实现扭亏为盈；Non-GAAP 归母净利润 23.95 亿元，Non-GAAP 净利率 8%。

经营利润 6.26 亿元，经营利润率 2%；Non-GAAP 经营利润 17.12 亿元，Non-GAAP 经营利润率 6%。

经营活动现金流 27.78 亿元，现金储备充裕，截至季末现金及投资总额达 2766 亿元。

调整后 EBITDA 44.93 亿元，调整后 EBITDA 利润率 15%。

AI 业务成为核心增长引擎

AI Cloud Infra 收入 8.2 万亿元，同比增长 94%、环比增长 11%，其中 GPU 云收入同比增长 191%、环比增长 43%，千凡 MaaS 平台外部客户 token 用量同比增长 1159%。

AI Applications 收入 2.6 万亿元，同比持平、环比增长 1%；文库与地图 AI DAU 渗透率同比提升 60.7%。

AI-native 营销服务 收入 2.4 万亿元，同比下降 15%、环比下降 7%，仍处于 AI 搜索转型期的主动收缩阶段。

百度核心 AI 驱动业务收入占百度一般性业务收入比重升至 53%，较去年同期 39%、上一季度 50% 持续提升，AI 已成为业务核心支柱。

成本费用与盈利质量

营业成本 198.92 亿元，同比增长 9%、环比增长 4%，主要受云业务及流量获取成本上升推动，部分被内容成本下降抵消。

销售、一般及管理费用 54.6 亿元，同比下降 17%、环比增长 19%，运营效率持续改善。

研发费用 48.29 亿元，同比下降 7%、环比增长 5%，公司仍保持高强度 AI 投入。

自动驾驶与股东回报

Apollo Go 已在全球 30 个城市开展全无人运营，深圳全无人订单量环比增长约 170%，迪拜、伦敦、香港等海外市场持续扩张，累计自动驾驶里程超 3.9 亿公里。

2026 年以来通过股票回购已向股东返还 3.73 亿美元；公司首次宣派普通股股息政策，预计 2026 年底前完成首次派息。

投资价值小结

本季业绩标志着百度在传统在线广告承压的背景下，AI 云基础设施业务快速放量，推动百度一般性业务恢复同比正增长，业务结构向 AI 驱动转型的成效逐步兑现。但毛利率受云业务成本结构影响同比下滑约 5.82 个百分点，短期盈利质量仍需观察。当前公司现金储备充裕、回购与分红政策落地，叠加 Apollo Go 自动驾驶商业化提速，长期 AI 生态价值具备进一步重估空间。