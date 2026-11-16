爱奇艺 2026 年第三季度净亏损 1.733 亿元，营收同比下降 10%

IT之家 11 月 16 日消息，爱奇艺今日公布了截至 2026 年 9 月 30 日的第三季度未审计财报。

总收入为人民币 60.1 亿元（8.96 亿美元）， 同比下降 10% 。

营业亏损为人民币 4190 万元（约 630 万美元），营业亏损率为 1%；而 2025 年同期营业亏损为人民币 1.218 亿元人民币，营业亏损利润率为 2%。

非 GAAP 营业利润为 2500 万人民币（370 万美元），非 GAAP 营业利润率为 0.4%；而 2025 年同期非 GAAP 营业亏损为 2190 万人民币，非 GAAP 营业亏损为 0.3%。

归属于爱奇艺的 净亏损为人民币 1.733 亿元人民币 （约合 2580 万美元），而 2025 年同期爱奇艺的净亏损为 2.489 亿元人民币。

归属于爱奇艺的非 GAAP 净亏损为人民币 2720 万元（约合 410 万美元），而 2025 年同期归属于爱奇艺的非 GAAP 净亏损为 1.482 亿元人民币。

“在第三季度，我们加强了内容领导力，推进了战略转型。据 Enlightent 统计，我们在第三季度保持了长篇剧、电影和儿童内容的国内市场份额第一，而短剧则首次占领国内市场第一。我们向长视频社交媒体转型，以长视频为核心，去中心化和人工智能作为双引擎，取得了令人鼓舞的初步成果。”爱奇艺创始人、董事兼 CEO 龚宇表示：“我们期待进一步利用人工智能赋能我们的内容生态系统，提升财务表现。”