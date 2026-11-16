英国出台网络安全新规：平台必须主动识别并删除儿童色情内容

IT之家 11 月 16 日消息，据路透社报道，英国通信管理局（Ofcom）周一宣布收紧网络儿童安全监管规定，要求各类网络平台加大打击儿童性虐待内容和诱骗行为的力度。此举也为英国计划实施的 16 岁以下青少年社交媒体禁令铺路。

根据新规定，社交媒体平台、文件共享服务、色情网站及其他在线服务预计将从 2027 年初开始承担新的监管义务，具体实施时间仍需获得英国议会批准。

新规要求，相关平台必须封禁制作、上传或传播儿童性虐待内容的用户。同时，平台还需要扩大相关技术的应用范围，主动检测并删除已知的非法图片；在某些情况下，还必须部署自动化工具，识别此前尚未发现的相关内容。

IT之家注意到，英国今年 6 月宣布，计划禁止 16 岁以下青少年使用 TikTok、Instagram、Snapchat 和 X 等社交媒体平台。英国政府当时表示，这些措施将有助于“把童年还给孩子们”。

Ofcom 表示，周一公布的新措施是应对网络儿童性虐待内容问题所必需的。该机构指出，相关非法内容在网络上的传播规模庞大，而人工智能技术的发展进一步加剧了这一问题。

Ofcom 网络安全部门负责人奥利弗 · 格里菲思（Oliver Griffiths）表示：“虽然我们已经看到业界在打击平台上的儿童性虐待行为方面取得了一些进展，但我们并不认为目前采取的措施已经足够。”