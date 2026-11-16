万代南梦宫：自家 SOL-AVES 引擎渲染速度的优化对格斗游戏至关重要

IT之家 11 月 16 日消息，在 2000 年代和 2010 年代初期，大型游戏开发商普遍采用自研游戏引擎。不过，随着游戏开发成本不断攀升，越来越多厂商开始放弃自行开发和维护内部工具，转而使用 Unity、Unreal Engine 等第三方引擎，以降低开发成本。

但也有一些厂商选择坚持自研路线。卡普空（Capcom）近年来凭借自家的 RE Engine 引擎迎来了新的发展高峰，如今，万代南梦宫（Bandai Namco）也开始强调自研引擎的优势，并在近期发布的一份投资者问答文件中，详细介绍了这一决策带来的好处。

据IT之家了解，万代南梦宫的自研引擎名为 SOL-AVES，是一款相对较新的产品。公司直到 2022 年才正式公布这款引擎，不过相关研发工作早在 2019 年就已经启动。

在横滨举办的 2026 年游戏开发者大会 CEDEC 上，万代南梦宫介绍了 SOL-AVES 引擎首次公开应用的情况。当时，该引擎被用于任天堂与樱井政博合作开发的 2026 年游戏《星之卡比：空中骑士》（Kirby Air Riders）。

据日本网站 Game Makers 报道，SOL-AVES 引擎帮助开发团队优化了整个项目。游戏与引擎采用同步开发的方式，双方在开发过程中不断相互调整。

由于团队希望打造一款能够充分体现高速运动感的游戏，早期开发阶段遇到了不小的性能挑战。即使将分辨率设定为 720P，游戏也难以稳定达到 15 FPS。

不过，会议介绍称，通过采用 SOL-AVES 引擎新增的光照和渲染技术，再结合画面超分辨率技术，开发团队最终将游戏运行表现提升到了 1440P 分辨率下 60 FPS。

在《星之卡比：空中骑士》的开发过程中，SOL-AVES 引擎本身也得到了进一步完善。万代南梦宫如今对这套引擎的能力充满信心，认为它能够胜任未来更多类型游戏的开发。

值得注意的是，公司认为这款引擎具有足够的通用性，可以支持包括格斗游戏和 RPG 在内的多种游戏类型。

在投资者问答环节，万代南梦宫特别肯定了 SOL-AVES 的处理速度，并指出，引擎在渲染速度方面的优化对于格斗游戏而言至关重要。

万代南梦宫还表示，自研引擎有助于降低公司对第三方软件的依赖，同时能够整合旗下不同工作室开发的内部工具，形成统一的开发体系。

万代南梦宫旗下拥有《传说》系列 RPG 游戏以及《铁拳》系列格斗游戏。按照公司的表态，SOL-AVES 引擎未来很可能会为这两大知名 IP 的新作提供技术支持。