巴菲特捐赠 55 亿美元伯克希尔股票，三个子女掌管的基金会均获赠

IT之家 11 月 16 日消息，亿万富翁沃伦 · 巴菲特（Warren Buffett）向四家慈善基金会捐赠了价值约 55 亿美元（IT之家注：现汇率约合 367.31 亿元人民币）的伯克希尔 · 哈撒韦（Berkshire Hathaway）股票，捐赠规模较去年进一步增加。

现年 96 岁的巴菲特将 6150 股伯克希尔 A 类股票转换为 922.5 万股 B 类股票，并将其中 369 万股捐赠给苏珊 · 汤普森 · 巴菲特基金会（The Susan Thompson Buffett Foundation），另外三家基金会各获得 184.5 万股，分别是舍伍德基金会（The Sherwood Foundation）、霍华德 ·G· 巴菲特基金会（The Howard G. Buffett Foundation）和 NoVo 基金会。这三家基金会分别由他的三个子女苏茜 · 巴菲特（Susie Buffett）、霍华德 · 巴菲特（Howard Buffett）和彼得 · 巴菲特（Peter Buffett）管理。

完成此次捐赠后，巴菲特仍持有 18.214 万股伯克希尔 A 类股票，价值约 1,620 亿美元（现汇率约合 1.08 万亿元人民币）。

在年度感恩节致辞中，巴菲特写道：“去年感恩节，我曾写道，善意不需要付出成本，却有着无价的价值。一年后的今天，我只想补充一点：善意会不断积累，其回报率甚至超过查理和我曾经买入的任何资产。”

今年 9 月，巴菲特的儿子霍华德接替他出任伯克希尔董事长。巴菲特目前担任公司名誉董事长。

与去年感恩节的致辞相比，今年的信件篇幅明显缩短。伯克希尔前副董事长查理 · 芒格（Charlie Munger）已于 2023 年 11 月去世。

近期，伯克希尔股价表现强劲。自第四季度开始以来，其股价累计上涨超过 19%，截至上周收盘，已经连续四个交易日创下历史收盘新高。相比之下，标普 500 指数第四季度迄今下跌了 1.2%。

在投资者担忧人工智能基础设施建设、企业内部风波以及地缘政治风险之际，伯克希尔被市场视为相对安全的投资选择。目前，该公司今年以来的股价表现已经领先标普 500 指数约 7.5 个百分点。

巴菲特在信中再次强调，他最终会将自己持有的全部伯克希尔股票捐赠给上述四家基金会，目标是逐年增加这些基金会的慈善拨款规模。

对伯克希尔及子女充满信心

巴菲特表示，此次捐赠不仅体现了他对三个子女的信任，也反映了他对伯克希尔首席执行官格雷格 · 阿贝尔（Greg Abel）的信心。

他在信中写道：“我的孩子们几十年来一直在认真地向值得帮助的事业捐款，我对他们的能力和诚信有着百分之百的信任…… 今年 9 月，我已经充分表达了自己对伯克希尔的信心。如今，这份信心依然坚定。”

谈到自己和芒格时，巴菲特还表示：“我们两人都曾从本 · 格雷厄姆（Ben Graham）、乔 · 罗森菲尔德（Joe Rosenfield）和汤姆 · 墨菲（Tom Murphy）等少数几位老师身上，获得了无法估量且无需付出代价的帮助。正因如此，我们不仅取得了巨大的成功，也有能力将自己获得的许多益处继续传递给他人。”

伯克希尔首席执行官格雷格 · 阿贝尔也对这封信作出回应。他表示：“沃伦在这个节日期间继续与大家分享他的智慧。他以身作则，展现了自己所倡导的善意，也提醒我们每个人都应该如此。”

巴菲特在信件结尾给出了这样的建议：“今年感恩节，向你生命中那些无私帮助过你的人表达感谢。更进一步，成为帮助他人的人。”