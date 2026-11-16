华为轮值董事长徐直军罕见在《时代》撰文，从 1993 年出发第一视角讲述华为 33 年创新之路

IT之家 11 月 16 日消息，华为官方 X 账号 11 月 11 日分享了轮值董事长徐直军发表在美国《时代》杂志的文章《亲历华为创新之路：看见、亲历、引领》（《Inside Huawei's innovation journey: Seeing it, living it, leading it》）。

徐直军 1993 年加入华为，经历了华为依靠人才与持续研发投入实现从跟跑、并跑到领跑的全过程。他在文中以第一人称讲述了华为从攻关数字程控交换机，到确立在移动通信领域的全球领先地位，再到成立 2012 实验室，孵化 5G、自动驾驶与昇腾芯片项目，并在人工智能赛道抢占先机的历程。

文中提到，徐直军 1993 年 5 月即将完成博士学业，前往深圳求职，当时被《深圳特区报》华为一整版的招聘广告所吸引。广告特别写明，华为正在招聘硕士与博士，而这在当时十分反常。彼时，深圳以加工贸易产业为主，很少有企业招揽高学历人才。出于好奇，徐直军第二天便前去面试，结果拿到了录用通知。

临近毕业，徐直军已经手握好几份工作邀约，但华为的 Offer 格外突出。华为人力资源经理每周都会给自己打电话，告知一切均已准备就绪，就等他入职。徐直军称，华为给予自己的尊重、电话里流露的求才诚意，再加上承诺的薪资是自己博士导师薪资的五倍，让自己很快做出选择 —— 加入华为。

徐直军随后在 8 月正式入职。彼时华为共有 600 名员工，其中研发工程师就超过 200 人，还有大批研究生。同年入职的博士就有五位。随后的十年时间里（1993—2002），华为员工规模增长至 22,000 人，其中研发工程师超 10,000 名，营收接近 40 亿美元（现汇率约合 267.14 亿元人民币）。

徐直军表示，华为每年将超过 10% 的营业收入投入研发，2007 年至 2025 年累计研发投入超过 2,700 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.8 万亿元人民币），截至目前华为已获得授权专利 24.5 万件。