奇瑞捷途环游者 EV 预售发布：猎鹰 500 辅助驾驶、67.2kWh 犀牛电池，9.99 万元起

IT之家 11 月 16 日消息，奇瑞捷途环游者 EV 新车今晚开启预售，定位紧凑型纯电 SUV，并搭载猎鹰 500 辅助驾驶，预售价 9.99-14.59 万元。

车型 预售价 550km 后驱畅行版 9.99 万元 550km 后驱智行版 10.99 万元 550km 后驱智臻版 12.49 万元 550km 后驱智臻版+ 12.69 万元 510km XWD 四驱智臻版 14.59 万元

据介绍，环游者 EV 是捷途首款纯电车型，承袭方盒基因，采用东西方美学融合的全新设计语言，宣称优中韩美法意多国设计师联合研发，拥有 1:1 宽高比、0.61 轴长比黄金比例车身，并配备了星环之眼大灯。

新车风阻系数 0.32，尺寸为 4605×1880×1700mm、轴距 2735mm。捷途环游者 EV 拥有 21° 接近角和 26° 离去角，离地间隙 200mm、涉水深度 500mm，支持越野蠕行和坦克掉头等功能。尾部方面，新车采用复古双圆尾灯组，并可拓展生态小书包。

环游者 EV 搭载猎鹰 500 智能辅助驾驶系统，支持高速 NOA、城市 NOA 以及全场景智能泊车等功能。此外，新车还搭载了自动紧急制动 AEB、车道偏离抑制、BSD 盲区检测、RCTA 倒车预警，并标配 540° 全景影像等配置。

新车采用云感环抱座舱设计，内置 256 色星空氛围灯；搭载高通骁龙 8775 舱驾一体芯片，中控台上配有一块 15.6 英寸 2.5K 中控大屏，并预装 Tour OS 3.5，支持讯飞语音、豆包大模型以及自研全新 HMI 人机交互系统。

环游者 EV 还搭载 30 万级同款材质座椅，前排支持加热 / 通风 / 8 点式按摩，同时搭载了女王副驾，支持一键放倒。空间方面，新车横向得房率 85%，内部拥有 31 处灵活储物空间，并配备有 150L 空间前备箱（可冲洗）。

新车采用前麦弗逊 + 后五连杆独立悬架，提供两驱和四驱两个版本：两驱版搭载 200kW 电机，四驱版综合功率 275kW，百公里加速 5 秒级，并支持 7+X 一键越野模式。新车全系标配 67.2kWh 犀牛电池，CLTC 续航 550km，能耗 13.5kWh/100km，并提供 6.6kW 外放电功能。

IT之家附奇瑞捷途环游者 EV 核心亮点如下：