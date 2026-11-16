5499 → 4499 元：苹果 iPad mini（A20 Pro）国补后立减 1000 元

苹果 iPad mini（A20 Pro）搭载 8.5 英寸 OLED 屏幕，比上一代薄了 14%，采用 A20 Pro 芯片，今年 11 月 6 日发售，定价 5499 元起。

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据介绍，iPad mini（A20 Pro）其机身相比上一代薄了 14%，轻了 13%。

该机配备超视网膜 XDR 显示屏，采用 OLED 技术，峰值亮度可达 1,200 nits，支持 P3 广色域，对比度可达 2000000:1，不支持 ProMotion，256GB 和 512GB 机型可选配纳米纹理玻璃。

性能方面，iPad mini（A20 Pro）搭载 A20 Pro 芯片，CPU 性能相比 iPad mini 7 提速至 1.6 倍，图形处理器性能提升至 2.7 倍。

该平板具备 IP67 级防尘防水，在最深 1 米的水下停留时间最长可达 30 分钟。

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