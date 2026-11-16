AMD 宣布完成对 World Labs 的收购，李飞飞出任公司首席科学家

IT之家 11 月 16 日消息，AMD 今日宣布，已完成对 World Labs 的收购。AMD 称，此次收购将引入一支世界级 AI 模型研发团队，进一步增强 AMD 在 AI 全技术栈领域的实力。双方将整合顶尖 AI 模型研究人员与 AMD 工程师的技术优势，共同打造面向开放 AI 生态的新一代硬件、软件和系统。

AMD 董事长兼首席执行官苏姿丰（Lisa Su）表示：“要打造支撑下一代超级智能的基础设施，就必须将计算平台与模型结合起来进行协同优化。我们非常高兴欢迎李飞飞（Fei-Fei Li）及 World Labs 的优秀团队加入 AMD。他们在模型研究领域的开创性成果，将帮助我们塑造未来的硬件、软件和系统。双方将携手推动整个生态系统中的研究人员和开发者不断突破 AI 能力的边界。”

World Labs 专注于开发能够创建和模拟交互式 3D 环境的 AI 模型，同时也涉足机器人学习与仿真技术。

IT之家注意到，根据此次安排，李飞飞将加入 AMD，担任执行副总裁兼首席科学家，直接向苏姿丰汇报。

收购完成后，World Labs 团队将继续推进基础模型研究，同时与 AMD 工程师展开合作，将新兴模型能力方面的研究成果应用于下一代 AI 基础设施的开发，为开放 AI 生态中的客户和开发者提供支持。