IT之家 11 月 16 日消息，英特尔 11 月 16 日公布数据中心 GPU D270 的性能数据，称这款功耗设定为 350W 的加速卡，在特定金融计算测试中的应用吞吐量，最高达到 600W 英伟达 RTX PRO 6000 Blackwell 服务器版的 5.9 倍。

规格方面，数据中心 GPU D270 相关信息如下：

硅片与精度：Xe 3P 架构，32 个 Xe 核心，256 个 XMX 引擎；原生支持 FP4 到 FP64，具备全速率双精度计算能力。

内存与平台：160 GB LPDDR5X（带宽 1.5 TB/s，可扩展至 480 GB）；350W PCIe 5.0 风冷规格。

工作负载与生态：支持 HPC 场景（例如金融建模、地震成像）、解耦部署以及智能体 AI 推理；通过开放软件栈完成编程开发。

英特尔在博文中指出，高性能计算（HPC）正在经历根本性转变，传统大规模数值建模与模拟依然是基础，但科研与企业环境正越来越多地在连续工作流中集成模拟、分析与 AI 推理。

新兴的智能体 AI 架构加速了这一演进，将数据、模型与领域工具连接成自主循环，完成输入准备、中间输出评估，并动态引导下一步模拟操作。

这种融合趋势需要异构基础设施，由不同计算引擎执行工作流的各个阶段。此前代号为 Crescent Island 的英特尔 GPU D270 正是针对该环境设计。虽然它从底层为高效 AI 推理打造，但其架构提供了苛刻 HPC 环境所需的高精度计算能力、大容量内存以及标准企业级外形。

科研、工程与金融模拟依赖双精度运算来保持数值保真度，避免舍入误差累积。基于英特尔 Xe 3P 架构打造的英特尔 GPU D270 配备 32 个 Xe 核心与 256 个 Xe Matrix Extensions（XMX）引擎，每个核心可提供 64 次 FP64 融合乘加（FMA）运算。

该架构为开发者提供了精度可选性：在需要推理吞吐量的场景使用低精度（FP4 到 FP8），在数学精度不可妥协的场景使用全速率原生 FP64 计算。

内存架构对于处理复杂工作集同样关键。这款英特尔品牌板卡搭载 160 GB 高速 LPDDR5X 内存，带宽达 1.5 TB/s，合作伙伴设计的配置可扩展至 480 GB。

这一大容量内存让研究人员可以将海量数据集与波场常驻在 GPU 上，尽可能减少跨主机总线的高成本数据搬运。所有计算密度集成在标准 350W 风冷 PCIe 外形中，可部署在标准企业服务器内，也可跨机架扩展部署。

基于预生产硅片的真实应用基准测试，展现了 D270 平衡架构在金融分析与科学模拟场景中的切实优势：

金融服务领域：在期权定价基准测试中，D270 相比 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 服务器版应用吞吐量最高提升至 5.9 倍 [1]，在算力密集型金融建模中展现出更优性能。考虑到 D270 功耗为 350W，而 NVIDIA GPU 功耗为 600W，这一性能表现尤为突出。

工作负载 应用 / 模型 基准硬件 英特尔 GPU D270 测试结果 金融服务 欧式蒙特卡洛模拟 RTX PRO 6000（Blackwell） 吞吐量达 5.9 倍 金融服务 布莱克-斯科尔斯模型（欧式） RTX PRO 6000（Blackwell） 吞吐量达 5.6 倍 金融服务 二叉树模型 RTX PRO 6000（Blackwell） 吞吐量达 4.6 倍 金融服务 布莱克-斯科尔斯模型（美式） RTX PRO 6000（Blackwell） 吞吐量达 1.92 倍

地震勘探：地震建模是油气行业要求最高的工作负载之一，需要在海量 3D 数据集上反复进行声波传播计算，使用 FP32 算力。D270 同时具备的大容量内存与 FP32 计算能力，在该工作负载中展现出强大性能。缓存感知模板优化最大化了本地缓存的数据复用，让大型波场阵列直接常驻在板卡上。英特尔将在超算 2026（Supercomputing ‘26）的展位上通过现场演示展示地震建模能力。

对于科学计算而言，核心逻辑十分清晰：大容量内存可以处理更大规模的问题，更智能的数据复用简化了数据搬运流程，经过优化的开放编程模型可以提供研究人员所需的应用吞吐量。

在现代科学发现中，AI 推理不再是模拟结束后才运行的独立任务，而是直接在模拟循环内部运行。预训练 AI 代理模型充当物理模拟器，在数秒内筛选数十万设计参数，在启动全规模数值求解器前锁定有潜力的候选方案。同时，智能体决策模型实时监控模拟遥测数据，识别不稳定性、动态细化网格边界，无需等待人工干预即可自主引导下一次计算。

不过，将高吞吐量推理集成到超算循环中，对速度与极致运行效率提出了要求。单体计算节点会让不同计算阶段争抢相同的处理器资源，既压缩吞吐量，也拉高延迟。

解耦架构通过将推理工作负载拆分到适配不同计算阶段的处理器上，解决了这一瓶颈，在优化能耗与资源利用率的同时大幅加快整体执行速度。

在这份解耦架构方案中，英特尔 GPU D270 为算力密集的预填充阶段提供算力，快速处理高维模拟数据集、长提示词与科学上下文窗口。SambaNova SN50 可重构数据流单元（RDU）加速受内存带宽限制的解码阶段，实现快速推理；英特尔至强 6 与至强 6+ 处理器负责端到端工作流编排、主机通信与工具执行。

通过在英特尔 GPU D 系列与 SambaNova RDU 之间编排工作负载，这种异构方法加速了整个智能体循环，让自主决策模型可以实时引导模拟，不会占用昂贵的数值计算资源空转。

同时，所有这些能力都在现有风冷机架的安全功耗限制内实现。英特尔与 SambaNova 正在打造这套解决方案，帮助服务商无需等待新建数据中心设施、利用最通用的软件栈，即可扩大算力供给以满足 AI token 需求。

在芝加哥举办的 SC26 上，英特尔将在展位现场演示这套解耦异构推理架构，实时展示英特尔 GPU D270 与 SambaNova SN50 RDU 的协同运行。

对于 HPC 中心与研究机构而言，这套架构的核心价值在于可直接落地部署：客户可以开箱即用地部署先进的 AI 推理与智能体流水线，利用工程化的解耦基础设施，无需承担开发定制软件编排或底层调度层的负担。

如果硬件创新带来软件使用门槛，强制团队进入限制代码可移植性、需要高成本重写的专有围墙花园，其实际价值就会大打折扣。可行的软件策略不能要求与过去的技术栈彻底割裂，必须在释放新加速能力的同时保护现有软件投资。

英特尔通过提供统一开放软件栈直接解决这一问题，该栈同时支持传统数值模拟与现代 AI 工作负载。英特尔没有要求开发者将算法重写为专有方言，而是适配团队现有的开发环境。英特尔长期投入 HPC 基础标准建设，包括 Intel MPI、优化的 Fortran 与高性能 C++ 编译器，确保现有并行代码库可以在现代异构架构上高效运行，不存在厂商锁定问题。

通过将工程重点放在与标准 AI 框架、推理运行时、开放 SYCL 编程模型的上游集成上，研究团队无需修改现有工具链即可部署英特尔 GPU D270，并在产品交付首日获得成熟性能表现。

英特尔已经在英特尔 GPU D270 上得到的早期性能数据，就是上述能力的证明。在新兴的决策类模型（模型能够自主做出决策，而非仅生成答案）场景中，英特尔 GPU D270 运行 Drex 2.0 时的延迟比 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 服务器版低最高 29%。

在大语言模型吞吐量方面，D270 运行 Qwen 3 30B – A3B³ 时的吞吐量达到同级别竞品 GPU 的 1.12 倍，且功耗仅为 350W。这两项在预生产硅片上取得的结果，已经展现出英特尔 GPU D270 出色的智能体应用适配能力。

在 HPC 场景的前述 Veridien 地震演示中，将工作负载移植到英特尔 GPU D270 只需极少工作量，因为开放 SYCL 编程模型允许团队复用现有 HIP / CUDA 工作负载的已有开发成果。移植到 SYCL 时无需修改主机端代码，结合预先编译（AOT）与内核捆绑技术，可以直接复用现有计算内核。无需大幅重新调优即可实现高性能：90% 的内核在没有英特尔专属优化的情况下即可良好运行，即使是复杂内核在首次未优化移植时也达到了理论峰值性能的 70%。最终结果：一个地震成像迷你应用在不到一个月的时间内完成移植，数值精度与性能均通过了验证。

英特尔 GPU D270 此前多被视为一款为推理优化的 GPU，但凭借原生 FP64 精度、大容量内存与开放软件的组合，它在高性能计算领域展现出了极具说服力的适配能力：在 HPC 与 AI 融合的趋势下，它是一款平衡、能力全面的加速器，能够切实优化整体工作流产出效果。

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