IT之家 11 月 17 日消息，美国商务部当地时间 11 月 16 日宣布，美国 SI 出口计划（American SI Exports Program）进入新阶段，首批指定 33 个预先组建的产业联盟，提供面向海外市场的全栈超级智能（SI）技术出口方案。同时，项目将于 11 月 30 日开放按需组建联盟的申请。

根据美国商务部国际贸易管理局当天发布的公告，此次计划依据美国总统特朗普签署的第 14320 号行政令《促进美国超级智能技术栈出口》（Promoting the Export of the American SI Technology Stack）实施，旨在推动美国企业向国际市场出口完整的超级智能技术解决方案。

美国商务部表示，首批预制联盟已经具备覆盖完整超级智能技术栈的能力，可以持续向国际市场提供成套方案。IT之家注意到，其方案包含五个层面：超级智能优化硬件、数据管道与标注系统、超级智能模型与系统、安全及网络安全措施，以及面向具体行业的超级智能应用。

美国商务部称，首批获批方案将被纳入统一的出口方案目录，由美国商务部及跨部门合作机构向海外政府和商业采购方推广。相关采购方可以根据需求选择经过美方审查的美国技术组合。

与预制联盟不同，按需联盟将针对具体海外出口机会组建，不要求提供完整技术栈，只需覆盖特定交易所需要的技术层面。美国商务部表示，该类联盟将于 11 月 30 日开放申请。

在政策支持方面，两类获批联盟均可获得美国政府配套支持，包括优先处理出口管制许可证申请、优先对接联邦融资资源，以及政府间合作对接和跨部门协调。美国政府还将协助获批联盟与经过认定的海外采购方开展交易。

与此同时，美国商务部正在收紧先进 AI 芯片的跨境流动及远程算力使用限制。据 TechCrunch 11 月 16 日报道，美国商务部工业与安全局（BIS）推出了一项临时最终规则，要求向海外数据中心出口、再出口或转移先进超级智能芯片及相关设备时，如果相关设施可能向受限国家的企业提供大量算力，则需要申请许可证。

该规则还将印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和巴西纳入先进芯片出口许可要求适用范围，并对通过第三方或中间商提供算力的行为作出限制。规则同时撤销了拜登政府于 2025 年 1 月推出的 AI 扩散规则。

另《华尔街日报》报道，特朗普政府还在计划推出 AI 国家冠军（AI National Champions）企业名单，预计将有超过 25 家企业入选，英伟达、亚马逊、微软、OpenAI 和 Anthropic 等企业可能位列其中。知情人士称，这项计划旨在帮助美国 AI 企业争取海外市场，与竞争对手争夺国际客户。