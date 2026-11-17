IT之家 11 月 17 日消息，据界面新闻昨日报道，刚刚上市的问界新 M8 已经进入 AITO 问界用户中心，开放预订和试驾。部分华为终端门店尚未摆放这款新车，其中一家门店已经停止接收问界订单。

一家华为终端门店内负责汽车销售的人员称，9 月底问界的车型已经撤出这家门店，该店已不负责问界销售，也不能接收问界订单。北京另一家华为终端门店仍有摆放问界 M7 和 M9，销售人员暂不清楚新 M8 的到店时间。

公开报道显示，AITO 问界用户中心由赛力斯与经销商集团合作建设，纳入赛力斯经销体系，能够负责问界产品的试驾、销售、交付和售后等全套流程。一家 AITO 问界用户中心的工作人员透露，新 M8 已到店十余天，时间早于上市发布会，后续新增用户中心将更多由赛力斯及其经销商体系推进。

销售渠道的变化与赛力斯、华为新一阶段的合作分工同步展开。9 月 15 日，问界宣布合作机制调整，产品定义、产品设计、品牌营销、渠道零售和服务体系由赛力斯主导，华为终端参与赋能。双方同时确认，问界继续留在鸿蒙智行合作框架内，用户既有权益及后续服务不受影响。

IT之家此前报道，华为 9 月 30 日与赛力斯在深圳签署面向新五年的合作协议，并于次日对外公布。双方将联合组建问界业务专属团队，继续以“专属专营”方式推进问界业务。

11 月 13 日，这款新车首次选择在重庆赛力斯超级工厂发布。华为终端 BG 董事长余承东与赛力斯集团董事长张兴海共同出席发布会，华为终端 BG CEO 何刚负责新 M8 的产品介绍。

余承东在发布会上表示，华为继续主导问界的核心技术、产品定义、产品设计和质量流程，赛力斯负责整车制造、研发工程实施、营销、销售、服务和升级维护。双方共同研发、联合设计，并全面参与对方主导的工作。

AITO 问界用户中心的工作人员介绍，双方公布新的五年合作后，门店咨询和订单逐步恢复，新 M8 上市后该店 3 天收到 50 余个订单。根据问界官方披露，问界新 M8 上市 72 小时，大定数超过 1.1 万台。

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