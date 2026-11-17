IT之家 11 月 17 日消息，据新华社及央视报道，有着“流星雨之王”美誉的狮子座流星雨将于 11 月 18 日凌晨迎来极大期，最佳观测窗口为 18 日凌晨至天亮前。狮子座流星雨以速度快、亮度高为特色，偶尔会出现耀眼的火流星。

狮子座流星雨的母体是坦普尔-塔特尔彗星。星联 CSVA 联合发起人、天文科普专家蒋晨明介绍，坦普尔-塔特尔彗星在绕日运行中，尘埃弥散在整个轨道上。每年 11 月地球穿过这条尘埃轨道，尘埃颗粒闯入大气层形成流星雨，因流星看起来以狮子座为辐射点向外散开而得名。

狮子座流星雨以速度快、亮度高为特色，偶尔出现耀眼的火流星。它不在北半球三大流星雨之列，却因此前几场大爆发而家喻户晓，收获了“流星雨之王”的称号。其爆发具有一定周期性，大约每 33 年有机会迎来大规模爆发。

在非爆发年份，狮子座流星雨流量表现较为平稳，ZHR（IT之家注：天顶每时出现率，指辐射点位于天顶时每小时可见流星数）一般在 10 至 20 之间。蒋晨明表示，今年 ZHR 约为 15，只要耐心守候，仍有机会邂逅转瞬即逝的流星。

狮子座流星雨活跃期为每年 11 月 6 日至 30 日，极大期通常出现在 17 日左右。蒋晨明介绍，辐射点要等到午夜之后才会升到适宜高度，最佳观测时段主要在后半夜，尤其是天亮前。

月光是观测流星雨的主要干扰因素，好在 18 日零点过后，我国多地月亮已经或即将落下，月光影响消失或大幅减弱。

蒋晨明提醒，观测流星雨优先用肉眼观看，尽量远离城市光污染，选择暗夜环境。观测时不必一直盯着狮子座方向，流星可能出现在夜空任意方位。眼下正值初冬时节，天气寒冷，观测时需注意防寒保暖。