IT之家 11 月 17 日消息，据 MacRumors 今日报道，苹果公司正敦促加拿大政府修改一项涉及执法机构获取用户数字信息的法案，称相关规定可能削弱苹果产品现有的隐私和安全保护机制。

这项法案旨在帮助加拿大警方和情报机构在调查过程中获取数字信息。目前，苹果、谷歌和 Meta 均在游说加拿大议员，希望调整正在审议的 C-22 法案。

根据彭博社报道，这项法案可能要求科技公司修改自身服务，为政府访问用户数据提供专门工具，相关要求需要获得加拿大情报专员批准。

法案还可能要求部分服务提供商保存用户连接记录，最长达 6 个月。这类记录属于元数据，不包括消息内容、浏览历史以及社交媒体活动记录。

加拿大立法者此前已经对法案增加了一些限制措施。例如，只有在企业本身提供加密服务，且已经掌握解锁加密数据所需信息的情况下，政府才能要求其解锁相关数据。法案还规定，企业不能被强制要求在服务中引入某些安全漏洞。

不过，苹果认为，这些修改仍不足以消除相关风险。苹果表示，尽管欢迎加拿大政府对法案作出的调整，但现有条款仍可能损害公司保护用户数据的能力。苹果此前还警告称，该法案可能允许执法机构要求企业建立加密后门。

据悉，Meta、Signal 和 Tailscale 的代表也计划于 11 月 16 日出席加拿大参议院相关委员会听证会，表达对法案的意见。

IT之家注：目前 C-22 法案尚未正式成为法律，仍处于加拿大参议院审议阶段。