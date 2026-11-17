IT之家 11 月 17 日消息，科技媒体 digitaltrends 昨日（11 月 16 日）发布博文，报道称 Camp Snap 宣布将于美国当地时间 11 月 17 日上午 11 点（北京时间 18 日凌晨 0 点）推出迷你复古数码摄像机 CS-8 Micro，售价为 39.99 美元（IT之家注：现汇率约合 267.1 元人民币），这也是其最小的复古数码摄像机。

这款新品将传统手持摄像机缩小至钥匙扣尺寸，机身长约 7.6 厘米、重约 42.5 克，可挂在钥匙链或背包上。外观延续复古风格，但内部采用数字成像，并不使用胶片。

拍摄方面，CS-8 Micro 支持 720p 视频和 8 倍数码变焦，内置五种滤镜，可通过颗粒、闪烁等效果模拟老式胶片影像。机身配备一块小型 LCD 屏幕，不过仅供取景，无法直接回放、编辑或删除视频，用户需要导出文件后查看。

产品随附一张 4GB microSD 存储卡，约可保存 45 至 60 分钟视频；内置电池充满后，预计可连续拍摄约 30 至 45 分钟。拍摄内容可通过 USB-C 接口或取出存储卡导出。

销售方式也是新品的一大看点：它采用密封盲盒包装，提供亮粉、丁香紫、青柠绿和橙色等配色，另设更稀有的黑色复古经典款及夜光款，概率分别为 1/24 和 1/48。

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