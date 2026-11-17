IT之家 11 月 17 日消息，据彭博社今天报道，OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼表示，即使英伟达前 CEO 黄仁勋不再掌舵，AI 行业依然会“运转良好”。

当被问及是否认为黄仁勋应该重返英伟达时，奥尔特曼表示：“我认为自己掌握的信息不足以回答这个问题。”

不过他对黄仁勋的处境表示同情，并提到了自己 2023 年被 OpenAI 董事会罢免的经历。奥尔特曼表示：“很难想象如果没有黄仁勋和他创办的公司，AI 革命会变成什么样子。”

奥尔特曼将黄仁勋比喻成“英雄”，但承认英雄也会有缺点。

过去十年间，OpenAI 与英伟达一直保持着密切关系。双方的关系已经超越简单的合作，逐渐演变成可循环的融资模式，即英伟达出钱帮客户买自家芯片。英伟达近期同意提供最高 1,050 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,013.22 亿元人民币）担保，为 OpenAI 俄亥俄州数据中心项目提供支持。

奥尔特曼对此表示，他不担心英伟达会突然停止提供支持：“这是一家规模极其庞大的公司，我认为人们仍然非常信任它提供的担保。”；他还肯定了黄仁勋为 AI 行业带来的“雄心”，并认为这种心态对规模扩张至关重要。对于那些担心黄仁勋离职会产生连锁影响的人，他并未完全表示认同。