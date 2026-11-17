IT之家 11 月 17 日消息，中国科学院国家天文台科研团队联合天文爱好者，依托我国大科学装置郭守敬望远镜（LAMOST）的观测数据，揭开了一片名为“丝绸星云”的暗弱星云身世。

研究证实，这条位于双子座方向、形如丝带的星云是一次古老恒星大爆炸留下的冲击波遗迹，相关成果已发表在国际期刊《天文学杂志》上。

这片细长星云于 2023 年初由我国天文爱好者率先发现，它在天空铺开的跨度很大，亮度却十分暗淡。郭守敬望远镜视野广阔，一次能够同时观测数千个目标，适合捕捉这类大范围、稀薄的星云。

科研团队随后调取巡天项目数据，分析两千多条星云光谱，为星云测出气体温度、密度与运动状态。光谱特征对比显示，若星云仅被普通星光点亮，其信号会呈现明显区别，本次观测到的信号证明星云发光来自爆炸冲击波挤压、加热气体。

测算结果显示，丝绸星云距离地球约 520 光年（IT之家注：光年是天文学长度单位，1 光年约合 9.46 万亿公里），属于太阳系近邻，横跨约 91 光年，是目前已知同类星云中个头较大的一个。

模型推算表明，形成这片星云的超新星爆炸发生在大约 6.8 万年前，如今冲击波已经慢慢减速，星云气体正在冷却，整体处于演化晚期阶段。

这一清晰的天然样本可帮助天文学家直观研究恒星爆炸产生的冲击波如何演化，为认识星际空间的激波过程提供重要理论参考。