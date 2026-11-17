IT之家 11 月 17 日消息，据新浪科技今日报道，原美团门票度假和交通事业部总经理刘燕翔已离职创业，联合前飞书国际化运营负责人 Garin 共同创办乎灵科技（北京）有限公司，品牌名为“乎零（Huling）”，公司已完成千万级人民币种子轮融资，天使轮融资也即将启动。

据知情人士透露，经种子轮投资人撮合，刘燕翔已与前字节跳动飞书核心产品运营及国际化业务负责人 Garin 联合创业。其中刘燕翔担任公司 CEO，主要负责统筹软硬件、市场和资本方面。Garin 主要负责产品，尤其是语音和算法方向。

据悉，乎零科技首款硬件产品为“语音健康戒指”。该产品区别于行业主流只聚焦健康监测的智能戒指，以 AI 语音记录作为核心切入点，支持双击实体按键录音，可完成语音转写、提取待办、日程识别。这款产品瞄准开车、睡前、通勤等“非屏幕时间”，希望成为个人 AI Agent 随身入口。

知情人士表示，这款戒指将于本月下旬开启内测，月底启动预售，预计 12 月上旬正式发货，大货已经完成生产筹备。定价介于平价穿戴设备与海外高端智能戒指 Oura 之间。目标面向管理者、知识工作者、自媒体等脑中信息繁杂的高认知复杂人群。

此外刘燕翔本人已确认离职创业并进一步透露称，这款戒指将搭载阿波罗 3 芯片，整体重量不足 5g，且已通过华测 IPX8 防水认证，可在 1.5 米水深停留 30 分钟，日常洗手无需摘下；官方标称续航约 7 天，配套电池仓可额外补电，两三周可不用插电充电。

IT之家查询互联网公开资料获悉，刘燕翔 2014 年加入美团，先后担任后台供应链、用户运营、销售管理等岗位，后期出任门票度假和交通事业部总经理，统筹管理门票、度假、机票、火车票等多条业务线，酒旅板块除酒店外的业务均由其掌管，管理业务累计规模达千亿元。