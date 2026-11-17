IT之家 11 月 17 日消息，华为全新子品牌 OSTA 星芒旗下首款产品 OSTA O1 Pro 现已上架华为商城，将于 11 月 20 日正式发布。新机采用颇具辨识度的阔直板形态，提供星芒紫、星云白、星空黑三款配色。

IT之家拿到了星芒 OSTA O1 Pro 主打的星芒紫配色，并且第一时间带来了开箱上手。

接下来，再让我们通过实拍图赏，一起看看这款新品的外观设计吧！

与常见的修长直板手机不同，OSTA O1 Pro 采用了 16:9.5 比例的阔型屏幕，正面配备一块 6.39 英寸显示屏，四边黑边宽度均为 1.05mm，屏占比达到 96.1%。配合四边均匀的边框设计，整机正面显得十分规整，带来了与传统直板手机不同的视觉观感。

机身设计上，OSTA O1 Pro 采用黄金超大 R 角设计，圆润的四角能够更好地贴合手掌，兼顾视觉上的柔和感与日常握持的舒适性。

翻到背面，新机采用了辨识度较高的环形 Deco 镜头模组，搭配高光玻璃背板，在不同光线下呈现出柔和变化的光泽，也让简约的机身多了几分精致感。

配色方面，OSTA O1 Pro 带来了三种不同风格的选择：星芒紫更加鲜明醒目，星云白清爽明亮，星空黑则显得深邃内敛，满足不同用户的审美偏好。

值得一提的是，虽然采用阔直板形态，但 OSTA O1 Pro 的机身厚度仅为 6.68mm，IT之家实测贴膜厚度 7mm，整机重量控制在 203g 左右，搭配轻质合金中框，在保持轻薄设计的同时，还容纳了一块 7000mAh 大容量电池。

包装方面，OSTA O1 Pro 采用白色盒身设计，正面以紫色 OSTA 字样作为主要视觉元素，并标注 O1 Pro 型号，华为 Logo 和 HarmonyOS 字样则采用浅灰色处理，整体设计比较简洁。配件方面，包装内没有附赠充电器，提供了一根黑色 C to C 编织数据线、一个透明保护壳以及取卡针。

屏幕素质方面，新机还支持最高 120Hz 刷新率、6500nits 局部峰值亮度及 2160Hz 高频 PWM 调光，并配备昆仑玻璃，支持 IP68、IP69 防尘抗水。

华为星芒 OSTA O1 Pro 将于 11 月 20 日正式发布，届时更多产品信息也将揭晓，IT之家将持续关注，并为大家带来第一时间的报道。

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