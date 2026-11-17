IT之家 11 月 17 日消息，捷途 X70M 今日正式上市，官方指导价为 6.59 万至 8.09 万元，同时推出包含惊喜礼、金融礼、生态礼和质保礼在内的 4 大购车权益。

1.5TCI-6MT 舒适版官方指导价为 6.59 万元，购车惊喜价 6.29 万元；

1.5TCI-6DCT 精英版官方指导价为 7.59 万元，购车惊喜价 7.29 万元；

1.5TCI-6DCT 精英 + 版官方指导价为 8.09 万元，购车惊喜价 7.79 万元。

外观方面，捷途 X70M 采用黑色蜂窝状点阵进气格栅，格栅上方配有 JETOUR 英文标识，搭配分体式大灯组。前包围采用较为硬朗的线条设计，两侧设有导流槽造型。车身侧面线条简洁流畅，配备熏黑多辐式轮毂和黑色轮眉。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4400/1841/1690mm。车内前排头部空间为 911mm，后排头部空间为 887mm，并提供 27 处储物空间。

后排座椅支持一键前翻，后备厢容积可扩展至 1262L。此外，新车配备电动记忆尾门，支持 6 档高度记忆、遇障自动回退防夹以及电动缓降功能。

座舱部分，新车全系标配 10.25 英寸高清双联屏，支持双屏联动和 Apple CarPlay 手机互联，同时支持钥匙远程启动，可提前开启空调或启动发动机。辅助配置方面，新车配备 360° 全景影像、180° 透明车底、TPMS 智能胎压监测，以及四门车窗一键升降和防夹功能。

座椅采用皮质包覆，内部配备 20mm 软泡棉贴合层。主驾驶座椅支持 6 向电动调节，副驾驶座椅支持 4 向调节。前排座椅最大可放平至 150°，后排座椅支持 104.5° 向后躺。

底盘方面，捷途 X70M 采用前麦弗逊式、后多连杆式独立悬架组合，并配备增强型下摆臂和防倾平衡杆。官方资料称，该车通过悬架结构优化改善车辆在坑洼路面和减速带上的滤振表现，同时降低转向侧倾。

安全配置方面，新车采用 360° 笼式车身结构，配备全车 10 根防撞钢梁和分段溃缩式安全车身。官方称，乘员舱关键指标优于法规限值 30% 以上。此外，车辆配备前排主副驾驶安全气囊及前排侧气囊。

动力方面，捷途 X70M 搭载鲲鹏动力 1.5T 涡轮增压发动机，最大功率 115kW，峰值扭矩 230N·m。传动系统匹配格特拉克 6 速双离合变速箱，综合传递效率为 97%，速比范围为 6.4。