IT之家 11 月 17 日消息，根据第三方故障监测平台 DownDetector 收录的报告信息，多名用户和企业管理员反馈微软 Microsoft 365 服务出现新一轮服务异常。

IT之家发稿前查询该平台，在过去 24 小时内全球多名用户报告 Microsoft 365 服务出现故障，峰值时间为北京时间 11 月 17 日凌晨 4 点 28 分，共收到 844 人反馈故障。

影响产品方面，涉及企业邮件服务 Exchange、邮件客户端 Outlook 以及办公软件 Excel。微软官方尚未在官方服务状态页面或公开渠道确认此次故障。

在过去 24 小时内也有多人报告 Outlook 服务故障，峰值为北京时间今天（11 月 17 日）凌晨 4 点 32 分，报告人数为 1,256 人。

这并非微软近期首次遭遇大规模服务问题。本周早些时候，Microsoft 365 的 Exchange 服务曾发生全球性故障，影响范围较广，引发大量用户不满。

科技媒体 NeoWin 指出，对于企业环境而言，Exchange 和 Outlook 是邮件、日程、联系人等核心协作工具；Excel 则广泛用于报表、预算、数据分析等场景。一旦云端服务出现延迟或中断，员工可能无法及时收发邮件、同步文件或处理关键业务数据，进而影响跨部门协作和客户响应效率。

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