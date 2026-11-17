IT之家 11 月 17 日消息，开发者 David Oberhollenzer（网名 Goliath）制作了一个特殊的 ZIP 文件 boot.zip。

这个文件既能通过常规解压软件正常读取和解压，也能作为操作系统启动镜像，通过传统 BIOS 启动兼容的老式 PC，还支持 GRUB、QEMU 等兼容 Multiboot 规范的引导程序加载。

Goliath 并不是简单地将启动程序放进压缩包，而是通过精心安排 ZIP 文件结构，让同一组字节同时满足压缩文件格式和计算机启动规范的要求。

实现这一效果的关键，是 ZIP 文件格式与 x86 处理器指令之间存在可以利用的字节重合。ZIP 文件通常以 PK 和 03 04 开头，随后是版本号、标志位、压缩方式、修改时间等文件头信息。开发者将第一个文件 ZIPHEAD.COM 设置为不压缩存储，把启动代码直接放在其数据区域中。

在 Multiboot 启动方面，规范要求有效镜像在前 8 KiB 内包含魔数 0x1BADB002，并附带相应标志位和校验值。开发者将这些信息嵌入 ZIPHEAD.COM 的内容中，使其能够被 GRUB、QEMU 等兼容 Multiboot 的加载器识别。

传统 BIOS 启动则需要满足另一项要求：BIOS 读取磁盘的第一个 512 字节扇区，并检查第 510、511 字节是否为 0x55AA。开发者将这一启动标记放在 ZIP 文件对应位置，同时调整文件头中的字段，使其既符合 ZIP 格式，又能被处理器当作 x86 指令执行。

其中，ZIP 文件头中的修改时间字段发挥了关键作用。开发者利用该字段对应的字节编码一条 x86 相对跳转指令，让处理器执行文件开头的内容后，能够跳过 ZIP 文件头，直接进入后续启动代码。版本号和标志位等字段也经过精心设计，以避免执行时产生破坏性操作。

开发者还在自己的博客中解释了后续启动流程：程序首先在 16 位实模式下运行，完成处理器检测、内存探测、磁盘参数读取以及 A20 地址线启用等工作，随后加载压缩包剩余内容，切换至 32 位保护模式，并跳转至 Multiboot 入口。整个启动代码连同相关文件头共计 817 字节。

在实际测试中，David Oberhollenzer 表示，他将 boot.zip 写入软盘后，在 Pentium MMX、i486 DX2 和 Am386DX-40 等老式 PC 上进行了启动测试。

成功启动后，屏幕会显示压缩包内 boot / MESSAGE.TXT 文件中的文字，证明程序不仅能够完成启动，还能读取自身 ZIP 档案中的文件。