IT之家 11 月 17 日消息，据彭博社报道，澳大利亚最大的养老金基金对人工智能公司 Anthropic 在首次公开募股（IPO）中瞄准的估值提出质疑，反映出机构投资者对这场可能创下全球史上最大规模纪录的上市交易持谨慎态度。

开发 Claude 聊天机器人的 Anthropic 计划将公司估值定在约 1.4 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 9.35 万亿元人民币）。澳大利亚超级养老金基金（AustralianSuper）首席投资官肖恩・马纽埃尔（Shaun Manuell）表示，这一估值反映出市场对 AI 相关投资日益高涨的狂热情绪，而这种热潮最终未必能为投资者带来预期回报。

马纽埃尔当地时间周二在悉尼举行的一场小组讨论会上表示，当投资者试图为这一估值寻找合理依据时，很容易联想到互联网泡沫时期的情形。如今，AI 公司的支持者押注于这些企业未来多年能够实现大幅盈利增长。

“我们开始看到一种非理性行为的迹象。”他说。

Anthropic 计划通过 IPO 及另一项独立的私募融资，合计筹集最多 904 亿美元（现汇率约合 6,038.05 亿元人民币）。这一融资规模有望超过 SpaceX，成为有史以来规模最大的上市交易。

马纽埃尔没有透露，管理着 4,300 亿澳元（现汇率约合 1.94 万亿元人民币）资产的澳大利亚超级养老金基金是否会参与此次发行。此前，澳大利亚一些同行也对 Anthropic 的上市计划表达了谨慎态度。

此次 IPO 还将向澳大利亚个人投资者开放，使澳大利亚成为美国以外少数允许散户参与此次发行的市场之一。

马纽埃尔周二表示，如果投资者没有认真审视支撑这一估值的各项假设，也没有以适当的怀疑态度进行评估，那么这说明金融市场可能已经进入一个非理性阶段。

他还指出，AI 热潮中存在的循环融资现象，理应让投资者更加警惕。在这一过程中，云计算企业和芯片制造商为领先的 AI 开发商提供资金支持，而这些 AI 公司随后又成为前者最大的客户之一。

“我们知道，这项技术可能非常出色。”马纽埃尔说，“但从我们的角度来看，关键问题是：我们能否从这项技术中获得合理的投资回报？”

Anthropic 首席执行官达里奥・阿莫迪（Dario Amodei）或许并不认同外界的担忧。他曾透露，在 IPO 筹备过程中，自己收到的最好建议是：“永远不要让公司的估值比它的真实价值高出哪怕 1 美元（现汇率约合 6.7 元人民币）。”