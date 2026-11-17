IT之家 11 月 17 日消息，Uber 正在通知近 15 万名司机，在该公司一家技术供应商 10 月份发生的数据泄露事件中，他们的个人信息和驾照信息被盗取。

本周，Uber 向美国多个州的总检察长办公室提交了数据泄露通知，其中包括加利福尼亚州和艾奥瓦州。Uber 在通知中表示，公司于 10 月 9 日接到供应商告知，黑客已经入侵其系统并窃取内部访问凭证，随后利用这些凭证访问了 Uber 的数据。

此后，Uber 开始通知受影响司机，告知他们存储在该供应商处的个人信息可能已经泄露。遭窃取的数据包括司机姓名、家庭住址、出生日期以及驾驶执照号码。

TechCrunch 获悉，此次事件涉及的供应商是 Fireworks AI。该公司为开发者提供开放权重 AI 模型的访问和调用服务。上个月，Fireworks AI 曾披露一起数据泄露事件，黑客窃取了其客户信息，其中包括账单数据以及部分私有 AI 数据集。

在线协作办公平台初创公司 Notion 和 AI 编程工具初创公司 Cursor 均已确认，其部分数据在 Fireworks AI 遭到入侵期间被窃取。

对于此次事件，Uber 表示，公司此前已启用安全警报机制，用于检测针对其 Fireworks 环境的未经授权访问。然而，由于黑客使用的是 Fireworks 自身的内部访问凭证，因此“没有触发任何警报”。

Uber 发言人在接受 TechCrunch 采访时表示：“发给司机的通知与一起影响我们第三方供应商 Fireworks.ai 的安全事件有关，该供应商此前可以访问 Uber 的部分数据。”对于进一步的问题，Uber 将采访请求转交给 Fireworks AI。

Fireworks AI 的一名发言人证实，公司发现部分系统遭到未经授权访问，导致客户数据受到影响。不过，该发言人没有回答有关此次事件的具体问题。

Fireworks AI 在一份安全公告中将此次数据泄露归因于一个以经济利益为目的的网络犯罪团伙。该团伙的目标是出售用于访问大型语言模型（LLM）的词元（token），从而牟利。目前，尚无已知网络犯罪团伙公开承认对此次数据窃取事件负责。

在提交给俄勒冈州总检察长办公室的通知中，Uber 表示，公司总共向 149346 人发出了通知，告知他们的个人信息在 Fireworks AI 遭到入侵期间被窃取。

TechCrunch 此前报道称，Uber 已向加利福尼亚州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、罗得岛州和南卡罗来纳州的司机发出通知。此外，该媒体还发现，Uber 已在得克萨斯州和佛蒙特州提交了数据泄露通知。

不过，当 TechCrunch 询问具体有多少司机受到影响，以及 Uber 正在通知多少名司机时，公司发言人并未透露相关数字。

目前尚不清楚受影响司机的数量是否还会进一步增加。

IT之家注意到，这也是 Uber 今年第二起已知的数据泄露事件。今年早些时候，该公司旗下负责卡车货运业务的 Uber Freight 部门曾报告一起安全事件，当时一个勒索团伙声称窃取了该部门的数据，并对此事负责。