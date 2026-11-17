IT之家 11 月 17 日消息，哈曼卡顿现已在京东上架 Liora 艺术音箱，该产品主要结合了灯光和音频播放，定价为 12999 元（首发价 10999 元），支架套装定价为 15398 元。

该音箱尺寸为 274x274x385 mm，整机重量为 9.749 kg，其由上下双层透明穹顶结构组成，内部水晶内核配合灯光系统可呈现地平线光带与漫射光晕等视觉效果。用户还可通过长按机身上的 Moment 键开启音乐随行功能，使音频在多个房间的设备之间流转播放。

该音箱搭载 9 扬声器声学架构，内部包含 3 个 1.25 英寸高音单元、4 个 2.5 英寸中音单元以及 2 个 5 英寸低音炮。其频率响应范围为 40 Hz 至 20 kHz，信噪比达到 80dB。设备内置了 Constant Sound Field 恒定声场技术与自动调音技术，能够根据摆放的空间环境自动适配音频输出效果。

该音箱支持 2.4 GHz 与 5 GHz 双频 Wi-Fi 网络以及蓝牙 5.3 传输，并兼容 AirPlay 隔空播放功能。借助内置的 Auracast 广播音频技术，它能够与兼容的音箱进行互联，从而构建全屋无线音频网络。用户还可以通过专属 App 自定义设备的音频与灯光参数。

IT之家附产品参数：

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