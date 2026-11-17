IT之家 11 月 17 日消息，据韩国《每日经济》援引半导体行业消息称，三星电子与苹果即将达成 DRAM 内存芯片长期供货协议。苹果是全球最大的消费电子企业，也是大型科技公司中唯一尚未与三星电子签订长期供货协议的企业。

消息称双方正就一份为期 4 至 5 年的长期供货协议进行最后磋商，计划从明年上半年开始供货。协议将规定 DRAM 最低供货量，具体价格则根据未来市场行情确定。

苹果向来以采购条件苛刻著称，凭借强势买方地位尽可能压低供应商的利润。苹果通常只签短期合同，每次续约还会要求降价。一名半导体行业人士称：“以苹果过去的采购作风来看，这次与三星签订长期供货协议，是以往很难想象的破例之举。”

业界认为，存储芯片供应日趋紧张，是苹果改变采购策略的重要原因。为了保证 iPhone、MacBook 等核心产品的 DRAM 供应，苹果最终选择签订长期供货协议。

三星电子、SK 海力士和美光三大存储芯片制造商陆续与主要客户签订长期供货协议，也给苹果带来了压力。据悉，苹果近期还与 SK 海力士达成了长期供货协议，并接受了对供应商更有利的合同条件。

AI 数据中心建设热潮进一步加剧了供应紧张。亚马逊、谷歌等科技巨头愿意支付高价，以尽快通过长期供货协议锁定数据中心所需的 DRAM。存储芯片厂商也纷纷将产能转向高带宽内存等企业级服务器产品，进一步挤压智能手机等消费电子产品所需的移动 DRAM 供应。

随着存储芯片厂商接连签订长期供货协议，业界对“芯片通胀（IT之家注：存储芯片涨价带动电子产品价格上涨）”持续的预期进一步升温。近期签订的长期供货协议参照当前行情，设定了较高的 DRAM 供货价格下限，意味着未来芯片价格即使回落，合同价格仍有下限约束。

也有观点认为，如果存储芯片持续涨价，推高电子产品售价，消费者可能推迟购买新产品，最终在中长期内拖累存储芯片需求。